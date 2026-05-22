EU – Armenia

ԵՄ-ն Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Հորմուզի նեղուցը փակելու համար

Եվրամիությունը մշակել է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների ռեժիմ՝ կապված Հորմուզի նեղուցի շրջափակման հետ։ Այս մասին ասվում է ԵՄ խորհրդի բանաձևում։

«ԵՄ խորհուրդն այսօր որոշեց ընդլայնել Իրանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների շրջանակը, որոնք սկզբնապես մտցվել էին Ռուսաստանին ենթադրյալ ռազմական աջակցության համար։

Նոր ընդլայնված պատժամիջոցների մեխանիզմը կուղղվի նաև այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք կապված են Իրանի գործողությունների հետ, որոնք սպառնում են Մերձավոր Արևելքում նավարկության ազատությանը»,- նշվում է փաստաթղթում։

ԵՄ խորհրդի կարծիքով՝ «Իրանի գործողությունները Հորմուզի նեղուցում հակասում են միջազգային իրավունքին»։

Նոր ռեժիմի շրջանակներում դեռևս որևէ հատուկ միջոցառում չի ներդրվել. դա տեղի կունենա ավելի ուշ։

Պատժամիջոցները ավանդաբար կներառեն ԵՄ մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։

