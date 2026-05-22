Հյուստոն, Եվրոպայի տիեզերական մրցավազքը բրենդավորման խնդիր ունի

Եվրոպան գիտի, թե ինչպես կառավարել տիեզերքը, բայց դեռ չի հասկացել, թե ինչպես պատկանել այնտեղ: Եթե կա որևէ տեղ, որտեղ եվրոպական ինքնությունը պետք է կարողանա գերազանցել ազգայնականությունը, դա տիեզերքն է։
Իհարկե, եվրոպացի տիեզերագնացը կարող է շուտով չպահանջել Լուսնի որոշ մասեր, ինչը տեխնիկապես անօրինական է ՄԱԿ-ի 1967 թվականի տիեզերական պայմանագրի պայմաններով։ Սակայն Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նման երկրներն արդեն քայլեր են ձեռնարկում դա անելու համար։
Սա ուշադրություն է հրավիրում այն բանի վրա, թե ինչպես պետք է մայրաքաղաքները ներկայանան անմիջական ուղեծրում և տիեզերքի խորքում ապագա ցանկացած ճանապարհորդության ժամանակ։
ԵՄ տիեզերական օրենքը և Եվրոպական հանձնաժողովի տեսլականը Եվրոպական տիեզերական տնտեսության համար, որոշ առումով, վաղ փորձեր են՝ Եվրոպան պատրաստելու աշխարհաքաղաքական լարվածության և ռիսկի ազդեցությամբ ձևավորված տիեզերական ոլորտին։
Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը, որն ունի ԵՄ-ի հետ համընկնող անդամակցություն, բայց առանձին կազմակերպություն է, ղեկավարում է մայրցամաքի տիեզերագնացների խումբը և որոշում, թե ով կարող է միանալ ՆԱՍԱ-ի լուսնային մակերևույթի ցանկացած ապագա առաքելությանը։
Վետերան «եվրոնավտիստները», ինչպիսիք են ֆրանսիացի Թոմաս Պեսկեն կամ իտալացի Սամանտա Քրիստոֆորետին, արդեն հստակորեն հայտարարել են, որ կցանկանային լինել առաջին եվրոպացին, որը վայրէջք կկատարի լուսնի վրա: Եթե նրանք դա անեն, մնում են լուրջ հարցեր, թե որ դրոշը կվերցնեն իրենց հետ տիեզերքի փոշոտ վակուում:
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի նման խոշոր տիեզերական գործիչների կամ Հնդկաստանի և Ճապոնիայի նման նորեկների համար տիեզերքում բարձրացված դրոշը համարվում է ուժի պրոյեկցիա:
Դրոշներ տիեզերքում
Քիչ հավանական է, որ ԵՄ-ն մոտ ապագայում կմիանա այդ լիգային:
Այսինքն՝ Բրյուսելում ոչ ոք չի մշակում Եվրոպական խորհրդի եզրակացություններ լուսնի առաքելության վերաբերյալ՝ որպես «համատեղ ռազմավարական հետաքրքրություն ներկայացնող երկնային մարմին» միացնելու ջանքերի մաս կամ լուսնային խառնարանների վերաբերյալ օրենսդրություն ընդունելու եռախոսության նախապատրաստման մաս:
Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ եվրոպական մայրաքաղաքները չպետք է մտածեն այն մասին, թե ինչպես պրոյեկցիա անել տիեզերքում և ինչ խորհրդանիշներ օգտագործել:
Էննի Պլատոֆը՝ մրցանակակիր վեքսիլոլոգ, որը տասնամյակներ է անցկացրել NASA-ի և խորհրդային տիեզերական ծրագրի դրոշներն ու խորհրդանիշները ուսումնասիրելով, գրել է, որ դրոշները ներառված են եղել Ամերիկայի տիեզերական պատմության մեջ 1958 թվականին NASA-ի հիմնադրումից ի վեր, կարվել են տիեզերական համազգեստների վրա կամ նկարվել տիեզերանավի վրա։
Երբ «Ապոլոն 11»-ի տիեզերագնացները վայրէջք կատարեցին Լուսնի վրա, նրանք տեղադրեցին ԱՄՆ դրոշ, բայց նաև կրում էին հետևյալ ուղերձը. «Մենք խաղաղությամբ եկանք ողջ մարդկության համար», – ասել է նա Euractiv-ին։
Սակայն Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք այսօրվա հռետորաբանությունը շատ տարբեր է հնչում 1969 թվականի լեզվից, նույնիսկ չնայած ԱՄՆ-ի գլխավորած «Արտեմիսի» համաձայնագրերին 2020 թվականին, որոնք կոչ էին անում խաղաղ և անվտանգ տարածքի ստեղծմանը։ Այդ նույն համաձայնագրերը վաղ ջանքեր են գործադրում շրջանցելու 1967 թվականի հողերի զավթման արգելքը՝ թույլ տալով ստորագրողներին, որոնց թիվը այժմ կազմում է մոտ 70, այդ թվում՝ ԵՄ-ի մեծ մասը, տեխնիկապես պահպանել տնտեսական շահերի գոտիները։
Մի՛ սխալվեք, Պլատոֆը հավելում է, որ Չինաստանը նույնպես նույնքան լուրջ է վերաբերվում խորհրդանիշին։ Չինաստանը միակ երկիրն է, որը տեղադրել է իր խորհրդանիշը լուսնի հարավային բևեռի շուրջ ջրով հարուստ տարածքում և մշակում է դրոշ, որը կարող է ծածանվել տիեզերքում՝ չնայած լուսնի մթնոլորտի բացակայությանը։
Ի տարբերություն դրա, Եվրոպան երբեք որևէ դրոշ չի տեղադրել տիեզերքում։ «Հետազոտությունների դարաշրջանում դրոշ տեղադրելը պնդում էր. մենք այստեղ ենք, մենք գրավում ենք այս հողը, մենք հաստատում ենք ինքնիշխանությունը։ Ժամանակի ընթացքում դա դարձավ հեղինակության, նվաճման և հպարտության արտահայտություն», – ասաց Պլատոֆը։
Տիեզերական կոստյումներ և նշաններ
Բրյուսելի կողմից ստեղծված ամենամոտ բանը տեսողական ինքնության խարտիան է կամ ուղեցույց այն մասին, թե ինչպես պետք է թղթի վրա երևան ԵՄ տիեզերական ծրագրերը։ Օգտակար է, բայց ոչ ճիշտ «Ապոլոն 11»-ը։
Միևնույն ժամանակ, ESA-ն և դրա հետ կապված վերլուծական կենտրոնը՝ ESPI-ն, սկսեցին քննարկել, թե ինչպես են տիեզերական գործունեությունը օգնել կառուցել եվրոպական «ոգի» տասը տարի առաջ, Euractiv-ին ասաց ESA-ի հատուկ խորհրդական Կայ-Ուվե Շրոգլը։
Նա ասում է, որ ESA-ն փորձում է հավասարակշռել երկու բնազդ՝ տիեզերական առաքելությունները ներկայացնել որպես համատեղ եվրոպական ջանք, միաժամանակ ընդունելով, որ անդամ պետությունները դեռևս ցանկանում են տեսանելիություն։
Օրինակ՝ տիեզերական համազգեստի նշանների վրա ԵՏՄ-ի տիեզերագնացները սովորաբար կրում են գործակալության լոգոն բոլոր անդամ պետությունների դրոշների կողքին, իսկ նրանց ազգային դրոշը ցուցադրվում է առանձին: «Դա եվրոպացի կամ ԵՏՄ-ի տիեզերագնաց է՝ այդ կոնկրետ քաղաքացիությամբ», – ասաց Շրոգլը։
Իր հերթին, ԵՄ-ն դժվարանում է իր արբանյակային փորձը վերածել մի պատմության, որը մարդիկ կճանաչեն որպես իրենց սեփականը՝ խորհրդանիշներով, որոնք քաղաքացիները կարող են հետապնդել։
Ահա թե որտեղ է մտնում Բարսելոնայից գրաֆիկական դիզայներ և ուսուցիչ Մարկ Կասասուսը: Նրա առցանց այլընտրանքային էգոն Flagstronaut-ն է՝ սոցիալական ցանցերի էջ, որտեղ նա տեղադրում է տիեզերքի համար վերաձևավորված ազգային դրոշներ, իսկ ԵՄ տարբերակը շուտով կհրապարակվի։
Նա ասել է, որ եթե երկրներն արդեն ունեն տարբեր դրոշներ տարբեր նպատակներով՝ քաղաքացիական դրոշներ, ռազմածովային դրոշներ, ռազմական գույներ, նախագահական դրոշներ, նրանք կարող են նույնը անել նաև իրենց տիեզերական ծրագրերի համար: Դա, անշուշտ, վերաբերում է նաև ռազմական ստորաբաժանումներին, պարզապես նայեք ԱՄՆ տիեզերական ուժերի «Աստղային ճանապարհ»-ից ոգեշնչված տեսքին։
Կասասուսն ասել է, որ իր սեփական նախագիծը սկսվել է գրեթե պատահաբար: «Ես աշխատում էի ընկերոջս կարճամետրաժ ֆիլմի համար անկապ պաստառի վրա, երբ նկարեցի մի բան, որը որոշ չափով նման էր Բոսնիայի դրոշի տիեզերական տարբերակին», – ասում է նա: Այնուհետև նա փոփոխեց այն և սկսեց տեղադրել մնացած բոլորը ազատ ժամերին՝ դասավանդման և այլ դիզայներական աշխատանքների միջև ընկած ժամանակահատվածում։
Արդյունքում Եվրոպան այնպիսի տեսք է ստանում, կարծես այն պատկանում է ուղեծրին՝ պատշաճ գունային պալիտրաով: Նա ասում է, որ ոճը փոխառված է դարի կեսերի մոդեռնիզմից. հրթիռների, մոլորակների պայծառ, ատոմային, պատերազմից հետո տեսողական լեզուն և լավատեսությունը «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի խավարից դուրս գալ փորձող մարդկանց համար»։
Դրոշների հետ կապված նպատակը դրանք զարդարելը չէ, այլ դրանք անմիջապես ճանաչելի դարձնելը։ Կասաուսն ասում է, որ դա դժվար դիզայնի վարժություն է, քանի որ դրանք ստիպում են դիզայներին պարզեցնել ինչ-որ հսկայական բան՝ մարդիկ, վայրը, մշակույթը, աշխարհը տեսնելու ընդհանուր ձևը։ Աշխատանքն այդ ամենը վերածել գծերի, ձևերի և գույների, որոնք դեռևս ինչ-որ բան են նշանակում։
Նրա դիզայնների առցանց հրապարակումների տակ մեկնաբանությունները լցված են այնպիսի ոգևորությամբ, որը ԵՄ տիեզերական քաղաքականությունը հազվադեպ է առաջացնում։ Մարդիկ խնդրում են, որ իրենց երկրները դրոշ նախագծեն և ցանկանում են, որ Կասաուսը համագործակցի իրենց կառավարությունների հետ։
Եթե որևէ կառավարություն ցանկանում է օգտագործել դիզայնները, նա ասում է, որ պատրաստ է խոսել տիեզերական գործակալությունների կամ նախարարությունների հետ։ «Կապվեք ինձ հետ, և մենք կարող ենք դա մշակել», – ասաց նա։
Պլատոֆը լիովին չի հավատում տիեզերքի համար ազգային դրոշների վերաձևավորման գաղափարին: Նա նշում է, որ շատ եվրոպական դրոշներ հին են, ծանրաբեռնված և համառորեն ծանոթ:
«Պատկերացրեք, որ ֆրանսիացիները փոխում են դրոշը», – ասում է նա: Բայց դա այն պատճառով է, որ դրոշները լոգոներ չեն: Դուք չեք կարող պատահականորեն վերաձևավորել այն, ինչի վրա մարդիկ դարեր շարունակ ինքնություն են պրոյեկտել: Դրոշը պետք է ծածանվի, նրա համար պայքար մղվի, սիրվի կամ առնվազն օգտագործվի:
ԵՏԳ-ն նաև տեսնում է Եվրոպայի համար տիեզերքում ինքնություն կառուցելու այլ եղանակներ: «Մենք կարող ենք ստեղծել դրոշներից բոլորովին տարբեր մի բան», – ասում է Շրոգլը, օրինակ՝ մի բան, որը տարբերակում և պատկերացնում է Եվրոպային որպես տիեզերքում «նորմատիվ գործիչ»՝ համաձայն միջազգային հարաբերություններում իր ավանդական դերի:
Դրա համար Եվրոպան կարող է սկսել՝ հենվելով միջազգային տիեզերական իրավունքի և տիեզերագնացներին որպես «մարդկության դեսպաններ» տրամադրելու վրա, այլ ոչ թե «յուրացման» գործակալներ:
