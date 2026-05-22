22/05/2026

Թրամփը բարկացած հաշիվ է պահանջել Պենտագոնի ղեկավարից

infomitk@gmail.com 22/05/2026

Վերջերս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դժգոհություն է հայտնել պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթից՝ Պենտագոնի որոշման հետ կապված, որով հետաձգվել է Լեհաստան ավելի քան 4000 ամերիկյան զորքերի նախատեսված ռոտացիան։

Այս մասին հաղորդում է The Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։

Հրապարակման համաձայն՝ Թրամփը բացատրություն է պահանջել Հեգսեթից և ընդգծել, որ ԱՄՆ-ն «չպետք է վատ վերաբերվի Վարշավային՝ հաշվի առնելով Սպիտակ տան նկատմամբ նրա հավատարմությունը»։

Պենտագոնի որոշումը զարմացրել է շատ պաշտոնյաների, քանի որ հենց Գերմանիան էր քննադատել ԱՄՆ ռազմավարությունը Իրանի հետ պատերազմում, այլ ոչ թե Լեհաստանը։

Կարճ ժամանակ անց Թրամփը հայտարարեց Լեհաստան լրացուցիչ 5000 ամերիկյան զորքերի տեղակայման մասին։

Այս որոշումը լիովին անակնկալ էր Պենտագոնի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համար, քանի որ այն հակասում էր վարչակազմի նախորդ հայտարարություններին՝ Եվրոպայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու մասին։

