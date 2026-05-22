Խուզարկություններ՝ Մակրոնի նստավայրում․ բացառիկ մանրամասներ

Ֆրանսիացի քննիչները խուզարկություններ են անցկացրել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի՝ Ելիսեյան պալատում գտնվող նստավայրում՝ Պանթեոնում հիշատակի միջոցառումների կազմակերպման գործի շրջանակներում, հաղորդում է Le Monde-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

«Հինգշաբթի, մայիսի 21-ին, Փարիզի երկու ֆինանսական հարցերով երկու քննչական դատավորներ խուզարկություն են անցկացրել Ելիսեյան պալատում», – նշել է թերթը։

Ըստ թերթի՝ հետաքննությունը կենտրոնացած է եղել Shortcut Events-ին շնորհված մի շարք պետական ​​պայմանագրերի հետ կապված հանգամանքների վրա։

Վերջին տարիներին այս ընկերությունը պատասխանատու է եղել Պանթեոնում հայտնի գործիչների հուղարկավորության արարողությունների կազմակերպման համար, որոնց մասնակցել է նաև Ֆրանսիայի նախագահը։

