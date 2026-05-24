24/05/2026

EU – Armenia

Արտակարգ իրավիճակ՝ Բուրաստանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

Մայիսի 24-ին, ժամը 10։09-ին Արարատի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Արտաշատյան խճուղում տեղի է ունեցել ՃՏՊ. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի 25-րդ կմ-ին՝ Բուրաստան բնակավայրի վարչական տարածքում, «Ford» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, կողաշրջվել և հայտնվել դաշտամիջյան հատվածում. տուժածներ չկան։

Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը և մոտեցրել ավտոքարշակին։

Արտակարգ իրավիճակ՝ Բուրաստանում

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունն զգուշացնում է

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի կազմակերպիչները փոխանցել են, որ հրաժարվողները կզրկվեն գումարի մյուս մասից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շահեն Մարտիրոսյանը 40 վայրկյանում հաղթել է թուրք ըմբիշին և դարձել Եվրոպայի Մ-15 չեմպիոն. Տեսանյութ, Լուսանկար

24/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Սևանում 22-ամյա հղի կնոջ մահվան դեպքից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունն զգուշացնում է

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի կազմակերպիչները փոխանցել են, որ հրաժարվողները կզրկվեն գումարի մյուս մասից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները. Նիկոլ Փաշինյանը քարտեզ է հրապարակել

24/05/2026 infomitk@gmail.com