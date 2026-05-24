24/05/2026

EU – Armenia

Վե՛րջ տվեք այս սպանդին․ Կաննում հաղթած ռուս ռեժիսորը՝ Պուտինին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

Ռուս ռեժիսոր Անդրեյ Զվյագինցևի «Մինոտավր» ֆիլմը արժանացել է Կաննի 79-րդ կինոփառատոնի Գրան պրիին։ Իր մրցանակաբաշխության խոսքում Զվյագինցևը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ըստ BBC-ի։

«Շփման գծի երկու կողմերում գտնվող միլիոնավոր մարդիկ այժմ երազում են միայն մեկ բանի մասին. անթիվ սպանությունների վերջը, և միակ մարդը, ով կարող է դադարեցնել այս մսաղացը, դուք եք, Ռուսաստանի Դաշնության պարոն նախագահ։ Վերջ տվեք այս սպանդին արդեն։ Ամբողջ աշխարհը սպասում է դրան», – նշել է ռեժիսորը։

Վե՛րջ տվեք այս սպանդին․ Կաննում հաղթած ռուս ռեժիսորը՝ Պուտինին

BBC-ն նշում է, որ սա ռուս ռեժիսորի առաջին ֆիլմն է ինը տարվա ընթացքում։ Զվյագինցևը միջազգային ճանաչում է ստացել 2003 թվականին, երբ նրա դեբյուտային լիամետրաժ ֆիլմը՝ «Վերադարձը», արժանացել է Վենետիկի կինոփառատոնի Գրան պրիին։ 2022 թվականից ի վեր Զվյագինցևը ապրում է աքսորում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտելուց հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Առանց Գերագույն առաջնորդի հավանության ոչ մի որոշում չի ընդունվում. Իրանի նախագահ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա ժամերին լավ լուրեր կարող ենք լսել Իրանի հարցով․ Ռուբիո

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը գովազդում են պատերազմի ավարտի և Հորմուզի նեղուցի վերաբացման «մեծ մասամբ բանակցված» համաձայնագիրը

24/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առանց Գերագույն առաջնորդի հավանության ոչ մի որոշում չի ընդունվում. Իրանի նախագահ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտներին, այդ թվում՝ հայերին դաժան օրեր են սպասվում ՌԴ-ում․ ի՞նչ են որոշել

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վե՛րջ տվեք այս սպանդին․ Կաննում հաղթած ռուս ռեժիսորը՝ Պուտինին. Լուսանկար

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտուն Գրիգորյանին կձերբակալե՞ն

24/05/2026 infomitk@gmail.com