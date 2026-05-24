Վե՛րջ տվեք այս սպանդին․ Կաննում հաղթած ռուս ռեժիսորը՝ Պուտինին. Լուսանկար

Ռուս ռեժիսոր Անդրեյ Զվյագինցևի «Մինոտավր» ֆիլմը արժանացել է Կաննի 79-րդ կինոփառատոնի Գրան պրիին։ Իր մրցանակաբաշխության խոսքում Զվյագինցևը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ըստ BBC-ի։
«Շփման գծի երկու կողմերում գտնվող միլիոնավոր մարդիկ այժմ երազում են միայն մեկ բանի մասին. անթիվ սպանությունների վերջը, և միակ մարդը, ով կարող է դադարեցնել այս մսաղացը, դուք եք, Ռուսաստանի Դաշնության պարոն նախագահ։ Վերջ տվեք այս սպանդին արդեն։ Ամբողջ աշխարհը սպասում է դրան», – նշել է ռեժիսորը։
BBC-ն նշում է, որ սա ռուս ռեժիսորի առաջին ֆիլմն է ինը տարվա ընթացքում։ Զվյագինցևը միջազգային ճանաչում է ստացել 2003 թվականին, երբ նրա դեբյուտային լիամետրաժ ֆիլմը՝ «Վերադարձը», արժանացել է Վենետիկի կինոփառատոնի Գրան պրիին։ 2022 թվականից ի վեր Զվյագինցևը ապրում է աքսորում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտելուց հետո։
