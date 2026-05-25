Տագնապի զգացում կա

Երևանի Ավան վարչական շրջանում «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության կազմակերպած հանդիպման ժամանակ պատգամավորության թեկնածու, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններին ու վարքագծին։
Վարդևանյանի խոսքով՝ վերջին օրերին հասարակությունը ականատես է լինում ատելության խոսքի և կոշտ բառապաշարի տարածման, ինչը մարդկանց շրջանում զայրույթ է առաջացնում։ Նա առաջարկեց այն քաղաքացիներին, որոնք դեռ հույսեր են կապում այդ քաղաքական գործչի հետ, հիշել, որ Ադրբեջանում հերոսի կարգավիճակ ունի մի մարդ, ով սպանել է հայի քնած ժամանակ։
Խոսելով ներքաղաքական իրավիճակի մասին՝ Վարդևանյանը նշեց, որ հանրության մեջ ձևավորվել է լարվածության և անհանգստության մթնոլորտ։ Նրա խոսքով՝ վտանգված է ոչ միայն մարդկանց խաղաղությունն ու կայունությունը, այլև պետականությունը։
Նա նաև կոչ արեց քաղաքացիներին ակտիվ մասնակցել առաջիկա ընտրություններին՝ ընդգծելով, որ փոփոխությունների հասնելու ճանապարհը ընտրություններին մասնակցելն է. «Հասարակությունում առկա է տագնապի զգացում,քանի որ ռիսկը մեր պետականությունն է, մեզնից յուրաքանչյուրի անդորրն է»:
