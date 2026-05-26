Ինչպես է Իտալիայի մաֆիան սովորել փոքր մտածել ԵՄ կանխիկի հետ

Հանցագործները դաս են քաղել Բրյուսելից. եթե ուզում եք գոյատևել, մնացեք 150,000 եվրոյի սահմանից ցածր։
Ֆալկոնեի և Բորսելինոյի որմնանկարը Պալերմոյում։
Տասնամյակներ շարունակ Հարավային Իտալիայում կազմակերպված հանցագործությունը հոմանիշ էր կոռուպցիոն սկանդալների, երբ խոսքը վերաբերում էր ԵՄ գումարների յուրացմանը։
ԵՄ միջոցների բաշխման վերաբերյալ նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ քրեական աշխարհը հարմարվել է Եվրոպայի խստացող խարդախության դեմ պայքարի ռեժիմին։ Ոչ թե ավելի համարձակ դառնալով, այլ ավելի համեստ դառնալով։
Հետազոտողներ Մարկո Դի Կատալդոյի, Ելենա Ռենցուլոյի և Անդրես Ռոդրիգես-Պոզեի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը վերլուծել է Իտալիայում 2007-2020 թվականների ընթացքում ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող 1.5 միլիոն նախագծեր և համեմատել դրանք դատական գրառումների հետ, որոնք նույնականացնում են կազմակերպված հանցագործության կողմից ներթափանցված համայնքները։
Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի հետազոտողները կենտրոնացել են հինգ հարավային շրջանների վրա, որոնք և՛ ստանում են մեծ քանակությամբ ԵՄ ֆինանսավորում, և՛ երկար ժամանակ պայքարում են մաֆիայի ներթափանցման դեմ՝ Կալաբրիա, Կամպանիա, Սիցիլիա, Ապուլիա և Բազիլիկատա։
Նրանց եզրակացությունը զարմանալի է. այն համայնքները, որոնց տեղական ինքնակառավարման մարմինները համագործակցել են հանցավոր կազմակերպությունների հետ, ստացել են մինչև 93%-ով պակաս ուղղակի ԵՄ ֆինանսավորում, քան այն համայնքները, որոնք չեն հիշատակվել դատական գրառումներում։
Համայնքային ինքնակառավարման մարմինների լուծարումներ
Իտալիայում կազմակերպված հանցագործության պատճառով 1991-2026 թվականներին տեղի ունեցած լուծարումների ակնարկ։
Առաջին հայացքից սա թվում է ԵՄ ստուգումների համակարգի և Իտալիայի մաֆիայի դեմ պայքարի կանոնների հաջողության պատմություն։
Սակայն իրականում «համաձայնեցված վարչակազմերը ռազմավարականորեն խուսափում են ավելի մեծ նախագծերից, որոնք կարող են հանգեցնել մաֆիայի դեմ պայքարի վերահսկողության», – Euractiv-ին ասել է հետազոտողներից մեկը՝ Մարկո դի Կատալդոն։
Սա հակասում է «տարածված այն համոզմունքին, որ մաֆիայի ավելի մեծ ներկայությունը պարզապես նշանակում է ԵՄ ավելի շատ գումարների յուրացում», – հավելել է նա։
Իտալիայի մաֆիայի դեմ պայքարի օրենսդրության համաձայն՝ 150,000 եվրոն գերազանցող նախագծերը ենթակա են խիստ հավաստագրման և վերահսկողության պահանջների: Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ կազմակերպված հանցավորության կողմից ներթափանցված համայնքները ստացել են այդ շեմից բարձր 22%-ից 30%-ով պակաս նախագծեր։
ԵՄ միջոցները ամբողջ տարածքում
ԵՄ համախմբման միջոցների մեկ շնչի հաշվով բաշխումը յուրաքանչյուր համայնքին 2007-ից 2020 թվականներին։
Աղբյուր՝ Մարկո Դի Կատալդո (Վենետիկի համալսարան, Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոց), Ելենա Ռենցուլլո (Վենետիկի համալսարան, Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոց), Անդրես Ռոդրիգես-Պոզե (Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոց):
Ուսումնասիրությունը անհարմար հարցեր է առաջացնում ԵՄ-ի համար, քանի որ այն ցույց է տալիս, թե ինչպես է ծախսերի հաջողությունը կախված ոչ այնքան Բրյուսելի կողմից տրամադրվող գումարից, որքան այն տեղական ինքնակառավարման մարմինների որակից, որոնք խնդրվում են ծախսել այն։
Հարցն ավելի կարևոր է դառնում, քանի որ ԵՄ-ն քննարկում է իր հաջորդ երկու տրիլիոն եվրոյի երկարաժամկետ բյուջեն և թե ինչպես պետք է բաշխվի այդ գումարը։ Համախմբվածության քաղաքականությունը պատմականորեն եղել է բյուջեի ամենամեծ ծախսերի ոլորտներից մեկը՝ միայն 2021-2027 թվականների ընթացիկ ցիկլում կազմելով 392 միլիարդ եվրո։
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրա նպատակն է նեղացնել ավելի հարուստ և աղքատ շրջանների միջև զարգացման բացերը, և այն հսկայական գումարներ է ուղղում դեպի Իտալիայի հարավային Կալաբրիա, Կամպանիա, Սիցիլիա, Ապուլիա և Բազիլիկատա, որտեղ հանցավոր կազմակերպությունների հետքը լավ հաստատված է։
Սակայն, ըստ Եվրոպական աուդիտորական դատարանի, ԵՄ ծրագիրը նաև մշտապես ցույց է տալիս ծախսերի հետ կապված անկանոնությունների բարձր մակարդակ։ Թեև գործող կանոնակարգերը կարող են հաջողությամբ կանխել գողության ամենաակնհայտ ձևերը, դրանք կարող են նաև ակամա փոխել կոռումպացված վարչակազմերի ներդրումային վարքագիծը։
Հետազոտողները պարզել են, որ այս վարչակազմերի նահանջը խոշոր նախագծերից տարածվում է կազմակերպված հանցագործության հետ ավանդաբար կապված ոլորտներից, ինչպիսիք են շինարարությունը և թափոնների կառավարումը։ Այս միտումը նկատվում է նաև սոցիալական ծառայություններում, տրանսպորտում և ավելի լայն հանրային ծառայություններում կամ այն ոլորտներում, որոնք կարևոր են երկարաժամկետ տեղական զարգացման համար։
Դա լուրջ տնտեսական հետևանքներ է ունենում։ Կոռումպացված վարչակազմերի ներքո գտնվող համայնքները ստանում են ավելի քիչ հավակնոտ նախագծեր և, ի վերջո, ունենում են ավելի թույլ աճի հեռանկարներ, ինչը հենց այն է, ինչի վրա պետք է կենտրոնանա ԵՄ համախմբման հիմնադրամը։
Ուսումնասիրության մեջ մեջբերված նախորդ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ լավ կառավարումը կարող է մեծացնել համախմբման քաղաքականության ներդրումների ազդեցությունը մինչև 7%-ով։
Այլ կերպ ասած, կոռուպցիայի արժեքը միայն գողացված գումարը չէ։ Այն չի կառուցվել ենթակառուցվածքներով, չի արդիականացվել տրանսպորտային կապերով և հանրային ծառայությունների կրճատմամբ՝ վերահսկողությունից խուսափելու համար։
