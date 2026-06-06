06/06/2026

EU – Armenia

ՔԿ է տեղափոխվել Արթիկի ավագանու խմբակցության ղեկավար Արթուր Աստոյանը․ Թանդիլյան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Այսօր առավոտյան ապօրինի ձերբակալվել և քննչական կոմիտե է տեղափոխվել «Ապրելու երկիր» կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, Արթիկ համայնքի ավագանու խմբակցության ղեկավար Արթուր Աստոյանը, հայտնել է կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանը։

«Սա այս իշխանության վախկոտության հերթական դրսևորումն է ընդդիմադիր գործունեության նկատմամբ։

Արդարադատությունը մեր երկրում պետք է գերակայի, և քաղաքական հայացքների համար մարդիկ չպետք է զրկվեն ազատությունից:

Արթուր ջա՜ն, ես վստահ եմ, որ դու այս փորձությունը ևս կհաղթահարես»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոնը հիմա էլ անօդաչու սարքերով է սպառնում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդանի նախկին քաղաքապետից բռնագանձման պահանջ է ներկայացվել. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ Հայաստանին կհանե՞ն ընտրարշավից. Ուղիղ միացում ԿԸՀ-ից

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com