ՔԿ է տեղափոխվել Արթիկի ավագանու խմբակցության ղեկավար Արթուր Աստոյանը․ Թանդիլյան. Լուսանկար

Այսօր առավոտյան ապօրինի ձերբակալվել և քննչական կոմիտե է տեղափոխվել «Ապրելու երկիր» կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, Արթիկ համայնքի ավագանու խմբակցության ղեկավար Արթուր Աստոյանը, հայտնել է կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանը։
«Սա այս իշխանության վախկոտության հերթական դրսևորումն է ընդդիմադիր գործունեության նկատմամբ։
Արդարադատությունը մեր երկրում պետք է գերակայի, և քաղաքական հայացքների համար մարդիկ չպետք է զրկվեն ազատությունից:
Արթուր ջա՜ն, ես վստահ եմ, որ դու այս փորձությունը ևս կհաղթահարես»։
Բաց մի թողեք
Հակակոռուպցիոնը հիմա էլ անօդաչու սարքերով է սպառնում
Հրազդանի նախկին քաղաքապետից բռնագանձման պահանջ է ներկայացվել. Լուսանկար
Ուժեղ Հայաստանին կհանե՞ն ընտրարշավից. Ուղիղ միացում ԿԸՀ-ից