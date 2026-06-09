09/06/2026

EU – Armenia

Գորիսի ՔՊ-ական համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը Ավինյանից շատ խորհրդական, օգնական ու տեղակալներ ունի

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Երեկվանից տեղեկություններ ենք ստանում, որ Գորիսի ՔՊ-ական համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը Գորիսի քաղաքապետարանում «վենդետա» է սկսել:

Բանն այն է, որ նախկին ընդդիմադիր, այժմ իշխանական Առուշը Նիկոլ Փաշինյանին Գորիսում 60-70 տոկոս ձայն է խոստացել, սակայն «Ուժեղ Հայաստանն» է Գորիսում եղել է հաղթողը, ինչը երբեմնի «ընդդիմադիրին» խիստ բարկացրել է, այն աստիճան, որ ազատել է իր առաջին տեղակալին, և երկու օգնականներին, ինչպես նաև Ներքին Խնձորեսկի վարչական ղեկավարին:

Ուսումնասիրելով Գորիսի քաղաքապետարանի կայքէջը պարզեցինք, որ Առուշ Առուշանյանն ունի երեք խորհրդական, երկու օգնական, և երկու տեղակալ:

Առաջին տեղակալին ու իր երկու օգնականներին նա հրահանգել է ազատման դիմումներ գրել և հեռանալ, սակայն հարց է առաջանում մի փոքր Գորիս ղեկավարող համայնքապետի ինչի՞ն են պետք այդքան խորհրդականները, օգնականները և տեղակալները, այդ ի՞նչ ծավալի աշխատանք է տարվում, որ այդքան հաստիքներ է պահում և համայնքային բյուջեից գումարներ մսխում:

Մենք ուսումնասիրեցինք Երևանի քաղաքապետարանի կայքէջը, անգամ Տիգրան Ավինյանն այդքան խորհրդական ու օգնական չունի, որքան՝ Առուշը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թույլտվության համար չի դիմել. ինչո՞ւ են Սիրուշոյի խանութի վրայից հեռացնել տվել խաչի տեսքով գովազդը․ Լուսանկար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ. Տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունները պետք է սահմանափակեն երեխաների համար նախատեսված անպարկեշտ բովանդակությունը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կորոշեն զինվորները, այլ ոչ թե բանակցությունները

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետ Գուլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնատունը բարեկարգելու համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատը` որպես մեր «ինքնութենական օրորոց»

09/06/2026 infomitk@gmail.com