Հաշվարկներ․ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը տեր է իրեն վստահված յուրաքանչյուր ձայնին․ Արեգա Հովսեփյան

27/7 ընտրական տեղամասում վերահաշվարկի արդյունքում պարզվել է՝ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը 135 ձայն ունի։
ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում գրանցել էին 10 ձայն։ Այս մասին գրել է Անդրանիկ Ղազարյանը:
«38/53 ընտրական տեղամաս. «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի 136 ձայնը ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում գրանցել են 0 ձայն։ Իսկ ՔՊ-ի 144 ձայնը նորմալ գրանցել են»։ Գրել է «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Շիրազ Մանուկյանը:
Բաց մի թողեք
Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը
Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն
ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել