09/06/2026

EU – Armenia

Հաշվարկներ․ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը տեր է իրեն վստահված յուրաքանչյուր ձայնին․ Արեգա Հովսեփյան

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

27/7 ընտրական տեղամասում վերահաշվարկի արդյունքում պարզվել է՝ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը 135 ձայն ունի։

ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում գրանցել էին 10 ձայն։ Այս մասին գրել է Անդրանիկ Ղազարյանը:

«38/53 ընտրական տեղամաս. «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի 136 ձայնը ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում գրանցել են 0 ձայն։ Իսկ ՔՊ-ի 144 ձայնը նորմալ գրանցել են»։ Գրել է «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Շիրազ Մանուկյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետ Գուլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնատունը բարեկարգելու համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատը` որպես մեր «ինքնութենական օրորոց»

09/06/2026 infomitk@gmail.com