10/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանն առաջարկել է Ադրբեջանից պահանջել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին: Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը (ANCA)։

Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի կոմիտեում նա առաջարկել է փոփոխություն կատարել Ներկայացուցիչների պալատի դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում (H. R. 9086), որը «կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղբանտարկյալներին»:

Քաղաքական գործիչը հիշեցրել է Լեռնային Ղարաբաղում (որտեղ հայերն ապրել են 2 հազար տարի) Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի, ավելի քան 100 հազար բնակիչների էթնիկ զտման, հայ գերիների՝ նախկինում արձանագրված մահապատժի դեպքերի մասին, որոնց նյութերը տարածվել են համացանցում:

«Հաշվի առնելով դա՝ չափազանց կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն Բաքվից պահանջի անհապաղ ազատ արձակել բոլոր գերեվարված հայերին», – ասել է նա Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում:

Շերմանը նաև նշել է, որ պատանդների ազատ արձակումն ուղղակիորեն կապված է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերի հետ:

«Քանի որ նախագահ Թրամփը շարունակում է իր ջանքերը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն ապահովելու ուղղությամբ, դրան հասնելու ճանապարհին հայ ռազմագերիների և քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը կարևոր քայլ կլիներ», – ասել է նա:

Առաջարկը պաշտպանել է հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական Բրայան Մաստը։
Այժմ սպասվում է այդ փոփոխության անվանական քվեարկությունը։ Ընդունման դեպքում նախագիծը կներկայացվի Ներկայացուցիչների պալատի քննարկմանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են մեղադրանք առաջադրել Ծառուկյանին՝ առանց ԿԸՀ-ի, ԲՀԿ-ն մտնում է խորհրդարան, թե` ոչ

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեւանն այժմ ոչ մի ելք չունի. նոր պահանջներ Բաքվից

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com