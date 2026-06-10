ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանն առաջարկել է Ադրբեջանից պահանջել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին: Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը (ANCA)։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի կոմիտեում նա առաջարկել է փոփոխություն կատարել Ներկայացուցիչների պալատի դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում (H. R. 9086), որը «կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղբանտարկյալներին»:
Քաղաքական գործիչը հիշեցրել է Լեռնային Ղարաբաղում (որտեղ հայերն ապրել են 2 հազար տարի) Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի, ավելի քան 100 հազար բնակիչների էթնիկ զտման, հայ գերիների՝ նախկինում արձանագրված մահապատժի դեպքերի մասին, որոնց նյութերը տարածվել են համացանցում:
«Հաշվի առնելով դա՝ չափազանց կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն Բաքվից պահանջի անհապաղ ազատ արձակել բոլոր գերեվարված հայերին», – ասել է նա Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում:
Շերմանը նաև նշել է, որ պատանդների ազատ արձակումն ուղղակիորեն կապված է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերի հետ:
«Քանի որ նախագահ Թրամփը շարունակում է իր ջանքերը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն ապահովելու ուղղությամբ, դրան հասնելու ճանապարհին հայ ռազմագերիների և քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը կարևոր քայլ կլիներ», – ասել է նա:
Առաջարկը պաշտպանել է հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական Բրայան Մաստը։
Այժմ սպասվում է այդ փոփոխության անվանական քվեարկությունը։ Ընդունման դեպքում նախագիծը կներկայացվի Ներկայացուցիչների պալատի քննարկմանը։
Բաց մի թողեք
Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն
Ինչպես են մեղադրանք առաջադրել Ծառուկյանին՝ առանց ԿԸՀ-ի, ԲՀԿ-ն մտնում է խորհրդարան, թե` ոչ
Երեւանն այժմ ոչ մի ելք չունի. նոր պահանջներ Բաքվից