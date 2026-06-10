10/06/2026

EU – Armenia

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Վերոնիկա Զոնաբենդը` Ռուբեն Վարդանյանի կինը շնորհակալական նամակ է հղել իրենց աջակցողներին:

Սիրելի՛ բարեկամներ,

Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի անունից մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում այս դժվարին ժամանակահատվածում ձեր համերաշխության, կարեկցանքի և անսասան աջակցության համար։

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ

Մայիսի 25-ին՝ Ռուբենի ծննդյան օրը, ձեր հղած ուղերձները, աղոթքները, աջակցության հրապարակային խոսքերն ու բարի արարքները ուժի և հույսի մեծ աղբյուր են դարձել ընտանիքի համար։ Անորոշության պահերին այն գիտակցումը, որ բազմաթիվ մարդիկ կանգնած են մեր կողքին, մեծ մխիթարություն է մեզ համար։

Մենք անչափ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել Դիլիջանի եկեղեցու կառուցմանը, UWC Դիլիջանին և Տաթևի մանկական խաղահրապարակին։ Յուրաքանչյուր ներդրում, անկախ չափից, հոգատարության և մարդկայնության հզոր ուղերձ է։

Մեր ընտանիքն անկեղծորեն հուզված է ընկերների, գործընկերների և աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող մարդկանց կողմից ցուցաբերված աջակցությունից։ Ձեր համերաշխությունը հիշեցնում է մեզ, որ կարեկցանքն ու մարդկային արժանապատվությունը վեր են ամեն ինչից։

Երախտագիտությամբ՝

Վերոնիկա, Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի անունից

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի ազգային հավաքականը ոչ-ոքի է խաղացել Մոլդովայի հետ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Բենիամինյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթարից մահացածները Գևորգ Փարսյանի տեղակալի տղան ու եղբոր ընտանիք էին․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com