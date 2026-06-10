Կարծիք Արհեստական խոչընդոտվել է մարդկանց ընտրելու իրավունքը․ Գոհար Մելոյանի մամլո ասուլիսը․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYTNext Իրանը հակառակորդներին զգուշացնում է՝ հեռացեք մեր սահմաններից Բաց մի թողեք 1 min read Կարծիք Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ 10/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Կարծիք Մոսկվան այլեւս չի թաքցնում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները «թշնամանք» են իր հանդեպ 10/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Կարծիք Փաշինյանի դեմ պայքարն ընտրությամբ չի ավարտվել. Էդգար Ղազարյան 10/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ
Մոսկվան այլեւս չի թաքցնում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները «թշնամանք» են իր հանդեպ
Փաշինյանի դեմ պայքարն ընտրությամբ չի ավարտվել. Էդգար Ղազարյան