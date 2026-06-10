10/06/2026

EU – Armenia

Արհեստական խոչընդոտվել է մարդկանց ընտրելու իրավունքը․ Գոհար Մելոյանի մամլո ասուլիսը․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանում ընդդիմությունը եվրոպամետ է, իսկ Հայաստանում՝ ոչ

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան այլեւս չի թաքցնում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները «թշնամանք» են իր հանդեպ

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի դեմ պայքարն ընտրությամբ չի ավարտվել. Էդգար Ղազարյան

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com