Գիշերը հարձակվել են Գյումրու «Մայր Հայաստան» հուշարձանի վրա. հերոս քաղաքների անվանումները պոկել են․ Լուսանկար

Գիշերը անհայտ անձինք վնասել են Գյումրի քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը՝ «Մայր Հայաստան» հուշահամալիրը՝ պոկելով համալիրում տեղադրված հերոս քաղաքների անվանումները ներկայացնող ոսկեգույն տառերը։
Դեպքը բացահայտվել է վաղ առավոտյան, երբ տարածքում աշխատանքներ իրականացնող քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցները նկատել են, որ պատվանդանների վրա տեղադրված գրություններից մի քանիսը բացակայում են։ Տառերի պոկման հետևանքով քարե հատվածների վրա առաջացել են վնասվածքներ և անցքեր։Հետո պարզվել է, որ անհետացած տառերը համալիրի տարածքից դուրս չեն տարվել։ Մաքրման աշխատանքների ընթացքում դրանք հայտնաբերվել են տարածքում տեղադրված աղբամանների մեջ։
Դեպքի հետ կապված առաջին ահազանգողներից է նաև Գյումրու քանդակագործության ազգային պարկ-թանգարանի տնօրեն Արթուր Գևորգյանը։ Hraparak.am-ի հետ զրույցում կատարվածը քանդակագործը որակում է որպես վանդալիզմ և անհարգալից վերաբերմունք պատմական հիշողության ու նախնիների պայքարի նկատմամբ։
Նրա խոսքով՝ ուշագրավ է, որ հուշահամալիրի հնգաթև աստղը չի վնասվել, մինչդեռ թիրախավորվել են հենց հերոս քաղաքների անվանումները, ինչը, ըստ նրա, պետք է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում լինի։
Սկզբում ենթադրվում էր, որ տառերը գողացել են գունավոր մետաղի համար, սակայն հետագայում պարզվել է, որ դրանք պատրաստված են ոչ թե մետաղից, այլ ոսկեգույն ներկված պլաստիկից։ Այս հանգամանքը, ըստ էության, բացառում է շահադիտական դրդապատճառը և ավելի է ուժեղացնում վանդալիզմի վարկածը։
Արթուր Գևորգյանի կարծիքով՝ չի կարելի բացառել, որ կատարվածը կարող էր նպատակ ունենալ աղմուկ բարձրացնել հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայի շուրջ, սակայն նման փորձերը, նրա համոզմամբ, արդյունք չեն ունենա, իսկ վնասված հատվածները մոտ օրերս կվերականգնվեն։
Ի դեպ, տեղեկացանք, որ, դեպքի առթիվ Գյումրու քաղաքապետարանը պատրաստվում է պաշտոնական հաղորդում ներկայացնել ոստիկանություն։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը
Երեւանն այժմ ոչ մի ելք չունի. նոր պահանջներ Բաքվից
Ռոսսելխոզնադզորը ամենամսյա մոնիթորինգ է անցկացնում Հայաստանից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ