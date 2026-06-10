10/06/2026

EU – Armenia

Երբ են հրապարակելու Սահմանադրության տեքստը

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

ՔՊ վարչության նիստում քննարկվել է Հայաստանի նոր Սահմանադրության նախագծի տեքստը։

Այս մասին Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։

Նա նշել է, որ քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև այն հարցին, թե երբ և ինչ ձևաչափով պետք է կյանքի կոչվի նախընտրական շրջանում ստանձնած հանձնառությունը՝ կապված Սահմանադրության նախագծի հրապարակման հետ։

Գալյանի խոսքով՝ ներկայումս սպասում են որոշ գործընկերների կողմից ներկայացվելիք կարծիքներին, որոնց ամփոփումից հետո անհրաժեշտ կլինի ևս մեկ-երկու շաբաթ՝ բոլոր դիտարկումները հավաքելու և ամբողջացնելու համար։ Դրանից հետո նախատեսվում է ևս մեկ կամ մի քանի քննարկում, որից հետո վերջնական որոշում կկայացվի հրապարակման վերաբերյալ։

Նախարարը ընդգծել է, որ Սահմանադրության տեքստը մինչ այժմ չի հրապարակվել, և դրա հրապարակման հարցը կախված է վերջնական որոշումից։ Նրա խոսքով՝ եթե որոշվի հրապարակել, ապա այն կհրապարակվի համապատասխան պահին․ «Մեկ կամ երկու քննարկում և կորոշենք՝ պատրաստ ենք հրապարակել, թե ոչ։ Մենք որոշել ենք չհրապարակել Սահմանադրության տեքստը, չենք հրապարակել, կորոշենք հրապարակել՝ կհրապարակենք»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ են առաջարկել Օսիպյանին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը հայտարարում է արտահերթ անձնագրավորման գրանցման մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com