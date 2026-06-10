Երբ են հրապարակելու Սահմանադրության տեքստը

ՔՊ վարչության նիստում քննարկվել է Հայաստանի նոր Սահմանադրության նախագծի տեքստը։
Այս մասին Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։
Նա նշել է, որ քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև այն հարցին, թե երբ և ինչ ձևաչափով պետք է կյանքի կոչվի նախընտրական շրջանում ստանձնած հանձնառությունը՝ կապված Սահմանադրության նախագծի հրապարակման հետ։
Գալյանի խոսքով՝ ներկայումս սպասում են որոշ գործընկերների կողմից ներկայացվելիք կարծիքներին, որոնց ամփոփումից հետո անհրաժեշտ կլինի ևս մեկ-երկու շաբաթ՝ բոլոր դիտարկումները հավաքելու և ամբողջացնելու համար։ Դրանից հետո նախատեսվում է ևս մեկ կամ մի քանի քննարկում, որից հետո վերջնական որոշում կկայացվի հրապարակման վերաբերյալ։
Նախարարը ընդգծել է, որ Սահմանադրության տեքստը մինչ այժմ չի հրապարակվել, և դրա հրապարակման հարցը կախված է վերջնական որոշումից։ Նրա խոսքով՝ եթե որոշվի հրապարակել, ապա այն կհրապարակվի համապատասխան պահին․ «Մեկ կամ երկու քննարկում և կորոշենք՝ պատրաստ ենք հրապարակել, թե ոչ։ Մենք որոշել ենք չհրապարակել Սահմանադրության տեքստը, չենք հրապարակել, կորոշենք հրապարակել՝ կհրապարակենք»։
Բաց մի թողեք
Ինչ են առաջարկել Օսիպյանին
ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին
ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը հայտարարում է արտահերթ անձնագրավորման գրանցման մասին