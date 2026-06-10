Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

«Մենք, ըստ էության, Երևանում ունենք մի պատկեր, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում, երևի ամբողջը կվերահաշվարկեն, որովհետև «Միասնության թևեր» կուսակցության թեկնածուն այդպես է ցանկացել», հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը:
«Վերահաշվարկի համար ժամանակ ունենք մինչև ուրբաթ, ժամը 14:00-ն և ֆիզիկապես փորձ է արվելու հնարավորինս հասցնել, ամբողջ ծավալն իրականացնել»,- ասել է նա:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը
Ինչպես են մեղադրանք առաջադրել Ծառուկյանին՝ առանց ԿԸՀ-ի, ԲՀԿ-ն մտնում է խորհրդարան, թե` ոչ
Երեւանն այժմ ոչ մի ելք չունի. նոր պահանջներ Բաքվից