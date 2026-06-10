10/06/2026

EU – Armenia

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

«Մենք, ըստ էության, Երևանում ունենք մի պատկեր, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում, երևի ամբողջը կվերահաշվարկեն, որովհետև «Միասնության թևեր» կուսակցության թեկնածուն այդպես է ցանկացել», հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը:

«Վերահաշվարկի համար ժամանակ ունենք մինչև ուրբաթ, ժամը 14:00-ն և ֆիզիկապես փորձ է արվելու հնարավորինս հասցնել, ամբողջ ծավալն իրականացնել»,- ասել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են մեղադրանք առաջադրել Ծառուկյանին՝ առանց ԿԸՀ-ի, ԲՀԿ-ն մտնում է խորհրդարան, թե` ոչ

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեւանն այժմ ոչ մի ելք չունի. նոր պահանջներ Բաքվից

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com