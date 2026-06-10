10/06/2026

EU – Armenia

Իրանը հակառակորդներին զգուշացնում է՝ հեռացեք մեր սահմաններից

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին օտարերկրյա զինվորականներին խորհուրդ է տվել լքել երկրի սահմանների մերձակա տարածքները, որպեսզի պատահական միջադեպերի կամ խաչաձև կրակի զոհ չդառնան։ Այդ մասին նա գրել է X –ի միկրոբլոգում։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, Իրանը ամերիկյան ուղղաթիռ է խոցել Հորմուզի նեղուցի մոտակայքում, իսկ ԱՄՆ-Ն պարզապես պարտավոր է պատասխանել այս հարձակմանը:

«Մեր տարածքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող օտարերկրյա ուժերը մշտապես վտանգի տակ են իրենց իսկ մարդկային սխալների, պատահական միջադեպերի կամ հնարավոր խաչաձև կրակի մեջ հայտնվելու պատճառով։ Ռիսկերը նվազեցնելու լավագույն լուծումն այն է, որ նրանք հեռանան։ Մենք նախընտրում ենք դիվանագիտության լեզուն, սակայն տիրապետում ենք նաև այլ լեզուների»,– գրել է Իրանի գլխավոր դիվանագետը։

Նա հիշեցրել է, որ Հորմուզի նեղուցը միջազգային ջրեր չէ․ այն ընդհանուր է Իրանի և Օմանի միջև և գտնվում է ԱՄՆ–ի ափերից հազարավոր մղոններ հեռու։

Արաղչին շեշտել է, որ ծովային սահմանները միանգամայն հստակ են․ «Մեր հզոր զինված ուժերը մշտապես բարձր պատրաստականության վիճակում են Իրանի օդային, ցամաքային կամ ջրային տարածքների ցանկացած խախտման դեպքում արձագանքելու համար»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է սպառնում Համայն Ռուսիո պատրիարքին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com