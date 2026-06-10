Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

Իրանը միջուկային համաձայնագրի համար պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները, այլ ոչ թե արտահանել դրանք, հայտնել է «The New York Times»-ը։
ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր միջուկային համաձայնագիրը նախատեսում է ուրանի հարստացման 15-ամյա կասեցում։
Գլխավոր փոխզիջումը կարող է լինել Իրանի առկա միջուկային վառելիքի պաշարների ճակատագիրը։ Պաշարները արտասահման տեղափոխելու փոխարեն, Թեհրանը կնվազեցնի դրանք երկրի ներսում՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ սերտ համագործակցությամբ։
Համաձայնագրի նախագիծը ներառում է իրանական որոշ միջուկային օբյեկտների ապամոնտաժում և միջազգային դիտորդների կողմից «ակնթարթային ստուգումների» ռեժիմի ներդրում։
Բաց մի թողեք
Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար
Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին․ Լուսանկար
Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարումները լիովին կվերականգնվեն ոչ շուտ, քան 2027-ին