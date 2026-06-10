10/06/2026

EU – Armenia

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Իրանը միջուկային համաձայնագրի համար պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները, այլ ոչ թե արտահանել դրանք, հայտնել է «The New York Times»-ը։

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր միջուկային համաձայնագիրը նախատեսում է ուրանի հարստացման 15-ամյա կասեցում։

Գլխավոր փոխզիջումը կարող է լինել Իրանի առկա միջուկային վառելիքի պաշարների ճակատագիրը։ Պաշարները արտասահման տեղափոխելու փոխարեն, Թեհրանը կնվազեցնի դրանք երկրի ներսում՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ սերտ համագործակցությամբ։

Համաձայնագրի նախագիծը ներառում է իրանական որոշ միջուկային օբյեկտների ապամոնտաժում և միջազգային դիտորդների կողմից «ակնթարթային ստուգումների» ռեժիմի ներդրում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարումները լիովին կվերականգնվեն ոչ շուտ, քան 2027-ին

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Արարատում, անչափահաս ուղևորներ են տեղափոխվել հիվանդանոց. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

10/06/2026 infomitk@gmail.com