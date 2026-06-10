Հետընտրական խոհեր

Հայաստանի անկախանալուց հետո՝ անցած 35 տարում հանրապետությունում համապետական ընտրություններով իշխանություն չի փոխվել։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Գուցե ճիշտ կլինի առաջիկա 20-30 տարում մեր երկրում համապետական ընտրություններ չանցկացնել, որովհետեւ այդ ընտրություններից հետո համագյուղացիները, բարեկամները, ընկերները, հարեւանները, նույնիսկ՝ նույն ընտանիքի անդամներն իրար հետ թշնամանում են։
Մանավանդ որ բնակչության մեծ մասը քաղաքագիտությունից բավարար գիտելիքներ, տրամաբանություն, բարոյական սկզբունքներ չունի՝ քաղաքական ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Հայաստանի բոլոր իշխանություններն ընտրություններում անխնա օգտագործել են պետական եւ վարչական ռեսուրսները, սակայն ՔՊ-ական իշխանությունն այս գործում ավելի է կատարելագործվել։
Սկսած 2023 թվականից, երբ հայտնի էր, որ սահմանազատման անվան տակ, միակողմանի, ապօրինի կերպով Ադրբեջանին են հանձնվելու Տավուշի սահմանային տարածքները, մարզի սահմանամերձ գյուղերում պետական աջակցությամբ, վարկային միջոցներով 16 միլիոն, հետագայում 21 միլիոն դրամ արժեքով առանձնատների շինարարություն սկսվեց։ Դա արվեց, որպեսզի սահմանազատումով Ադրբեջանին տարածքների հանձնումը սահմանամերձ բնակիչների դժգոհությունը չհարուցի։ Հետո այդ ծրագիրը տարածվեց նաեւ մարզի այլ սահմանամերձ գյուղերում, որպեսզի այդ գյուղերի բնակիչները, տեսնելով իշխանության կողմից իրենց արված «լավությունը», ԱԺ ընտրություններում քվեարկեն ՔՊ կուսակցության օգտին։
Նոյեմբերյան համայնքի սահմանամերձ Ոսկեպար, Բաղանիս եւ այլ գյուղերում հունիսի 7-ի քվեարկության արդյունքները մեծապես իշխող կուսակցության օգտին էին։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին առանձնապես չի մտահոգել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անոնս արված հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի շարունակության դեպքում նախկինում անկլավներ համարվող Վերին Ոսկեպար, Բարխուդարլու, Սոֆուլու գյուղերի տարածքների հանձնման դեպքում Ոսկեպար գյուղը հայտնվելու է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, Կիրանց-Ոսկեպար ավտոճանապարհը հանձնվելու է Ադրբեջանին, խախտվելու է Նոյեմբերյան համայնքի բնակավայրերի տրանսպորտային կապն Իջեւանի հետ։ Դրա հետեւանքով խաթարվելու է նաեւ Ազատամուտ գյուղի տարածքով Իջեւանի կապը Բերդ համայնքի հետ, Այգեհովիտ գյուղի Կայան բնակավայրից Ադրբեջանին տարածքներ են հանձնվելու, Այգեհովիտ, Վազաշեն գյուղերը հայտնվելու են յուրատեսակ շրջափակման մեջ։
Մեր գյուղերում, փաստորեն, ինքնապաշտպանության բնազդն էլ են կորցրել․ Վազաշենի, Այգեհովիտի, Ազատամուտի բնակիչները հունիսի 7-ին ամենաշատ քվեները տվել են ՔՊ կուսակցությանը։ Տավուշում նախկին ՀՀԿ-ական գյուղապետերը 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո սահուն կերպով անդամագրվեցին «Մերժիր Սերժին» կարգախոսով իշխանության եկած ՔՊ կուսակցությանը։
Այժմ վարչական ղեկավարներ կոչվող նախկին գյուղապետերն իրենց պաշտոնական լիազորությունները, ընկերական, հարեւանական, բարեկամական կապերն օգտագործել են հունիսի 7-ին կայացած ընտրություներում իշխող կուսակցության համար քվեներ բերելու համար։ Հունիսի 7-ից առաջ իշխանության կողմից բազում խոստումներ են տրվել` ընտրողների խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Բնակիչներից ոմանք իրենց մտերիմներին խոստովանել են՝ խոստացել են հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո իրենց պետական հիմնարկներում աշխատանքի տեղավորել։ Հայաստանում ընտրությունների հետ կապված նախկին վատ ավանդույթներն այժմ դարձել են վատթարագույն ավանդույթներ։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի աջակիցները հարձակվում են, ծեծում-ջարդում, մնում անպատիժ․ Լուսանկար
Մանդատ ստացող ընդդիմադիրներն էլ անընդհատ հարվածի ու ճնշման տակ են լինելու. Սոֆյա Հովսեփյան
ԿԸՀ-ն, օգտվելով առիթից, ինչ ուզեց արեց. Ազատ Արշակյան