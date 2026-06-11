11/06/2026

EU – Armenia

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը քննության առնելով ՀՀ գլխավոր դատախազի տեկաղալ՝ Ա.Արամյանի բողոքը՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ, ըստ որի «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրեն Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում խուզարկություն կատարելու թույլտվություն տալու Առաջին ատյանի որոշումը բեկանվել էր, որոշում է կայացրել վարույթ ընդունելը մերժելու մասին։

Ստացվում է Բարձր դատական ատյանը ևս իր համաձայնությունն է հայտնել, որ Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 2-ին մաhացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ են սպասվում

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Չեղարկել եմ իմ որոշումը». Թրամփը փոշմանել է, ԱՄՆ Իրանին հարվածներ չի հասցնի

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ կարկուտ Գավառում․ Սուրենյանը տեսանյութ է հրապարակել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրական թոհուբոհին զուգահեռ …

11/06/2026 infomitk@gmail.com