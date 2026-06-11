Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը քննության առնելով ՀՀ գլխավոր դատախազի տեկաղալ՝ Ա.Արամյանի բողոքը՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ, ըստ որի «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրեն Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում խուզարկություն կատարելու թույլտվություն տալու Առաջին ատյանի որոշումը բեկանվել էր, որոշում է կայացրել վարույթ ընդունելը մերժելու մասին։
Ստացվում է Բարձր դատական ատյանը ևս իր համաձայնությունն է հայտնել, որ Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ։
Բաց մի թողեք
Օսիպյանի կալանքը կվերացվի
Հունիսի 2-ին մաhացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել
Խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ են սպասվում