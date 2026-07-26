Վիկտոր Օրբանը կոչ է անում «դիմադրության քաղաքականության» նոր դարաշրջանի

«Անիմաստ է գործ ունենալ անողոք, անարգված մաֆիայի պարագլխի հետ», – շաբաթ օրը Ֆեյսբուքում գրել է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը։
Ժամանակն է, որ Հունգարիայի Ֆիդես կուսակցությունը անջատվի ընդդիմադիր քաղաքականությունից և հաստատի նոր «դիմադրության քաղաքականություն», – շաբաթ օրը իր ելույթում ընդգծել է նախկին վարչապետ և կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Օրբանը։
Բալվանյոսի ամառային համալսարանում ելույթ ունենալով՝ Օրբանը, որը ապրիլին կայացած ընտրություններից 16 տարի անց հեռացվեց կառավարությունից, ասել է, որ կուսակցության համար այլևս ժամանակ չկա մտածելու ընտրություններում պարտության մասին, և որ այն պետք է ուշադրությունը սևեռի Հունգարիայի ազատության պաշտպանության վրա, որը, նրա պնդմամբ, վտանգված է։
Օրբանն ասել է, որ կարծում է, որ գարնանը հունգարական ընտրություններում փոփոխությունների օգտին քվեարկածները «չեն քվեարկել, որպեսզի իրենց վստահությունը դավաճանվի»։
Նրանց մեծ մասը, նրա խոսքով, գործել է բարի կամքով և պարզապես ակնկալել է կառավարության կողմից ավելի քիչ սխալներ և ավելի ուժեղ տնտեսական ցուցանիշներ։
Սակայն իշխող «Տիսա» կուսակցությունը ցանկանում է և սկսում է կառուցել նոր ավտորիտար համակարգ, շարունակեց «Ֆիդես»-ի առաջնորդը՝ Հունգարիայում կառուցվող քաղաքական համակարգը համեմատելով Վենեսուելայի հետ, որը նա նկարագրեց որպես կոմունիստական մտածողության, քաղաքական կամայականության և տնտեսական ճնշման խառնուրդ։
Նա հավելեց, որ իր կարծիքով՝ այժմ նաև փորձ է արվում ամբողջությամբ վերացնել «Ֆիդես»-ը՝ նրա առաջնորդներին քաղաքականությունից դուրս մղելով և անօրինական միջոցներով ոչնչացնելով ցանկացած կենսունակ քաղաքական այլընտրանք։
Այսպիսով, ինքնավերլուծության վրա հիմնված ընդդիմադիր ռազմավարություն հետապնդելու փոխարեն, նա ասաց, որ «Ֆիդես»-ը պետք է ընդունի «դիմադրության» ռազմավարություն։
Ի պատասխան՝ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարն ասաց, որ անիմաստ է լսել Օրբանին։
«Անիմաստ է գործ ունենալ անողոք, անարգված մաֆիայի պարոնի հետ», – գրել է Մագյարը Ֆեյսբուքում։
«Շնորհակալություն ձեր իմաստության և վստահության համար, Հունգարիա», – հավելեց նա։
Եվրամիություն
Օրբանը իր ելույթում նաև դիմեց Եվրամիությանը՝ պնդելով, որ «հայրենասերները» պետք է գրավեն Բրյուսելը, եթե անդամ պետությունները ցանկանում են վերականգնել իրենց անկախությունը և վերականգնել ուժերի հավասարակշռությունը ԵՄ-ի ներսում։
Նա հավելեց, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որն այժմ զբաղեցնում է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, պետք է վերացվի, իսկ ԵՄ գործադիր մարմինը պետք է կրճատվի։
«Բրյուսելը պետք է զբաղեցնեն «Պատրիոտները», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
«Օմսկը արդեն ռազմաճակատային քաղաք» է, թեև՝ Պուտինը փորձում է խուսանավել
Լավրովը կրկին խոսել է «ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմի հավականությունից»
Ռուսաստանը պատասխանել է Տոկաևին. Ուկրաինայում հակամարտության «սառեցումն» անհնար է