17 տարի հիվանդացած գերմաներենի ուսուցիչը դատարանում պայքարում է լրիվ աշխատավարձի համար

Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայում մի ուսուցչուհի 2009 թվականից ի վեր գտնվում էր հիվանդության արձակուրդում՝ լրիվ աշխատավարձով։ Այժմ, 62 տարեկանում, նա պետք է թոշակի անցնի, բայց դատարանում վիճարկում է դա, քանի որ զուգահեռաբար ընթանում են խարդախության հետաքննությունները։
Տարիներ շարունակ Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայում մի ուսուցչուհու գործը վերնագրեր է գրավել ամբողջ Գերմանիայում։ 62-ամյա կինը 2009 թվականից ի վեր գտնվում էր երկարատև հիվանդության արձակուրդում, բայց այս ընթացքում նա շարունակել է ստանալ իր լրիվ աշխատավարձը որպես պետական ծառայող ուսուցչուհի։ Այժմ նա դատական հայց է ներկայացնում թոշակի անցնելու հարկադրանքի դեմ, քանի որ դա կնշանակեր, որ նա իր կենսաթոշակը կստանա միայն ապագայում։
Վերջերս ուսուցչուհին աշխատել է Վեզելի մասնագիտական ուսումնարանում։ WDR-ի և Spiegel-ի տվյալներով՝ նա բժշկական տեղեկանքներ է ներկայացրել տարիներ շարունակ՝ վկայակոչելով հոգեբանական վիճակը։ Սկզբում պաշտոնական բժշկական գնահատում չի նշանակվել։ Միայն այս տարի է հանրային առողջապահության պաշտոնյան եզրակացրել, որ հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում ուսուցչական աշխատանքի վերադառնալը հնարավոր չէ։
Դյուսելդորֆի շրջանային կառավարությունը մայիսի վերջին հրամայեց պետական ծառայողին թոշակի ուղարկել։ Դատարանը հաստատել է, որ 62-ամյա կինը դատական հայց է ներկայացրել այս որոշման դեմ Դյուսելդորֆի վարչական դատարան։
Մինչև դատական հայցի վերաբերյալ որոշում կայացնելը, նա կստանա իր կենսաթոշակին համարժեք վճարումներ։ Շրջանային կառավարության տվյալներով՝ նրա կենսաթոշակային իրավունքը գերազանցող ցանկացած գումար ներկայումս պահվում է։ Եթե ուսուցչուհին հաջողության հասնի իր պահանջով, այդ վճարումները պետք է վճարվեն հետադարձ կարգով։
Կասկածելի խարդախություն և կարգապահական վարույթներ
Միևնույն ժամանակ, գործը նաև իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է։ Դույսբուրգի դատախազությունը հետաքննություն է անցկացնում առևտրային խարդախության կասկածանքով։ Կասկած կա, որ ուսուցչուհին առնվազն ժամանակավորապես կեղծ կերպով հայտարարել է, որ անպիտան է իր պարտականությունների համար և հիվանդության արձակուրդում աշխատել է որպես այլընտրանքային բժիշկ։
Մարտ ամսին քննիչները խուզարկել են նրա տունը և առգրավել փաստաթղթեր և թվային պահեստավորման սարքեր։ Spiegel-ի տվյալներով՝ հայտնաբերվել են հնարավոր համապատասխան ապացույցներ, որոնք այժմ վերլուծվում են։ Հետաքննությունները ընդգրկում են չորս տարի ժամկետ, քանի որ ցանկացած հին ենթադրյալ հանցագործություն այժմ կարող է վաղեմության ժամկետ ունենալ։
Կարգապահական վարույթներ են ընթանում նաև ուսուցչի և Դյուսելդորֆի շրջանային կառավարության աշխատակցի դեմ: Նա մեղադրվում է տարիներ շարունակ մշտական անաշխատունակության վերաբերյալ պատշաճ վերանայում չսկսելու մեջ:
Դեպքը համազգային բանավեճ է առաջացրել երկարատև հիվանդության արձակուրդում գտնվող պետական ծառայողների ստուգումների վերաբերյալ: Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի կրթության նախարար Դորոթե Ֆելլերը (CDU) իրադարձությունները որակել է որպես «աններելի» և «անհասկանալի իրենց մասշտաբով» դեռևս անցյալ տարի:
Բաց մի թողեք
2026 թ. օգոստոսին կգրանցվեն տարվա ամենամեծ թվով աստղագիտական երևույթները
Լրանում է ՀՀ բուհերի թափուր տեղերի համար հայտագրման վերջնաժամկետը
ԳԹԿ-ն տեղեկացնում է՝ որտեղ և երբ ստանալ միասնական քննությունների վկայագրերը