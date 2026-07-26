Հունական Patriot մարտկոցը կասեցրել է Սաուդյան Արաբիայի վրա հուսիթների հարձակումները

Հուսիթների կողմնակիցները ցույց են անցկացնում Սանայում՝ կրելով դրոշներ և եմենցի ապստամբների հրթիռների կրկնօրինակներ։
Մարտկոցը «Ինտեգրված օդային հրթիռային պաշտպանության հայեցակարգ» նախաձեռնության մաս է կազմում, որը նպատակ ունի աջակցել Սաուդյան Արաբիայի օդային պաշտպանությանը։
Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը կրկին աճում է, քանի որ Եմենում Իրանի կողմից աջակցվող հուսիթ ապստամբները հարձակումներ են սկսել Սաուդյան Արաբիայի դեմ։
Հունական ռազմական աղբյուրների համաձայն, հարձակումներից մեկը ուղղված էր Յանբու շրջանում գտնվող խոշոր նավթավերամշակման գործարանին։ Սաուդյան Արաբիայում գտնվող հելլենական ուժերի կազմում տեղակայված հունական Patriot հրթիռային մարտկոցը կասեցրել է հարձակումը, որը արձակվել էր Եմենի տարածքից։
Հունական մարտկոցը հետագայում նաև խոցել է Եմենից մոտեցող անօդաչու թռչող սարք։
Մարտկոցը «Ինտեգրված օդային հրթիռային պաշտպանության հայեցակարգ» նախաձեռնության մաս է կազմում, որը նպատակ ունի աջակցել Սաուդյան Արաբիայի օդային պաշտպանությանը։
Հուսիթների հակահարված
Ավելի վաղ Եմենի հուսիթ ապստամբները պատասխանատվություն էին ստանձնել Սաուդյան Արաբիայի հարավային Ջիզան քաղաքի վրա հրթիռային հարձակման համար։
Ռիադը անմիջապես չմեկնաբանեց շաբաթ օրը Telegram-ում հուսիթների հետ կապված լրատվամիջոցների կողմից տարածված հաղորդագրությունները, որոնցում պնդվում էր, որ «Եմենից հրթիռային հարձակումը» հրդեհներ է առաջացրել Ջիզանում։
Այնուամենայնիվ, Ռիադի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալությունը շաբաթ օրը կարճ նախազգուշացումներ է տվել քաղաքի, ինչպես նաև Յանբուի բնակիչներին։
Նախազգուշացումները հնչել են Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի կողմից Եմենում հուսիթների ռազմական օբյեկտների վրա հարվածներից հետո։
Գործողությունը իրականացվել է տարածքում գտնվող առևտրային նավերի վրա հուսիթների հարձակումներին ի պատասխան, ասել է կոալիցիայի խոսնակ՝ օդային փոխմարշալ Թուրքի ալ-Մալիքին։
Կոալիցիան «վճռականորեն և ուժային» է արձագանքել՝ հարվածելով հուսիթների ռազմական օբյեկտներին, այն բանից հետո, երբ «նրանց ահաբեկչական ուժերը Կարմիր ծովում թիրախավորել են առևտրային նավերը», – X-ի վրա արված հայտարարության մեջ ասել է Թուրքի ալ-Մալիքին՝ հավելելով, որ ռազմական գործողությունն այժմ ավարտվել է։
Հուսիթները մեղադրել են Ռիադին «վտանգավոր սրման» մեջ։
Եմենի անվտանգության աղբյուրը AFP-ին հայտնել է, որ սաուդյան թիրախների թվում են Հոդեյդա նավահանգստում գտնվող ռազմածովային բազան և Կամարան կղզում գտնվող ռազմական ճամբարը։
Հուսիթները ստանձնեցին այս շաբաթվա սկզբին երկու սաուդյան նավերի վրա հարձակումների պատասխանատվությունը, իսկ Սաուդյան Արաբիան հաստատեց Կարմիր ծովում տեղի ունեցած հարձակումներից մեկը։
Մերձավոր Արևելքում վերջին սրացումը նոր ճակատ է բացում պատերազմում, որը սկսվեց փետրվարին Թեհրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածներից հետո։
Բաց մի թողեք
Ճանաչումից մինչև իրականացում. Եվրոպայի մետաղական միջուկի պաշտպանությունը հաջորդ սերունդների համար
«Լուկոյլ»-ի վաճառքի պատուհանը փակվում է՝ առանց Բալկանների ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանի հետ գործարքի
Եվրոպական խորհրդարանի պատասխանը արհեստական բանականության վերաբերյալ մտահոգություններին