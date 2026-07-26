Լեհաստանի անվտանգության ծառայությունները հետաքննում են Բելառուսում ահաբեկչական հարձակման մասին նախազգուշացումը

Ռադոսլավ Սիկորսկին խոսում է լրատվամիջոցների հետ Բրյուսելում 2026 թվականի հուլիսի 13-ին:
Բելառուսի իշխանությունները հայտնում են, որ անձը պլանավորում էր հարձակում Լեհաստանում բնակվող բելառուս ակտիվիստի երեխաների դեմ։
Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրել է Լեհաստանին Լեհաստանի տարածքում հնարավոր ահաբեկչական սպառնալիքի մասին։
Լեհաստանի անվտանգության ծառայությունները վերանայում են տեղեկատվությունը և հայտարարում, որ լրջորեն են վերաբերվում ցանկացած հնարավոր սպառնալիքի։
Հինգշաբթի օրը Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ հանդիպել է Բելառուսում Լեհաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քշիշտոֆ Օժաննայի հետ։
Հայտարարության համաձայն, բելառուս պաշտոնյաները օգտագործել են հանդիպումը՝ իրենց լեհ գործընկերների հետ ենթադրյալ հարձակման մասին տեղեկատվություն փոխանակելու համար։
Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ գործը վերաբերում է Լեհաստանում բնակվող անձի, ով, ըստ հաղորդագրության, նախկինում քրեական դատվածություն ունի և վերջերս կորցրել է ինչպես լրացուցիչ պաշտպանությունը, այնպես էլ Լեհաստանում մնալու իրավունքը։
Բելառուսի իշխանությունները պնդում են, որ անձը պլանավորում էր հարձակում Լեհաստանում բնակվող բելառուս ակտիվիստի երեխաների դեմ։
Նրանք պնդում են, որ պլանավորված հարձակման դրդապատճառը վրեժխնդրությունն էր՝ պնդելով, որ ակտիվիստը բավարար միջոցներ չի ձեռնարկել կասկածյալին Լեհաստանում որոշակի իրավական կարգավիճակ պահպանելու համար։
Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում Վարշավային տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն։
Անվտանգության ծառայությունները քննում են գործը
Լեհաստանի մամուլի գործակալությունը մեկնաբանություն է խնդրել հատուկ ծառայությունների համակարգող նախարարի մամուլի խոսնակ Յացեկ Դոբրժինսկուց։
«Ես չեմ մեկնաբանում այս հարցի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները։ Այնուամենայնիվ, կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ լեհական ծառայությունները երբեք չեն թերագնահատում որևէ մտահոգիչ ազդանշան և որ նրանք լրջությամբ և վճռականությամբ են մոտենում հնարավոր սպառնալիքների վերաբերյալ բոլոր տեղեկատվությանը», – ասել է Դոբրժինսկին։
Դոբժինսկին նշել է, որ հատուկ ծառայությունները սովորաբար հրապարակայնորեն չեն բացահայտում իրենց գործունեությունը, երբ հետաքննությունները գտնվում են վաղ փուլում։
«Նաև լիովին նորմալ է, որ աշխարհի ցանկացած վայրում հետախուզական ծառայությունները այս փուլում չեն բացահայտում, թե արդյոք նրանք որևէ գործողություն են ձեռնարկել կամ ինչպիսի՞ն կարող են լինել այդ գործողությունները», – հավելել է նա։
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես մեկնաբանել է այս հարցը։
Ուրբաթ օրը Վարշավայում լրագրողների կողմից բելառուսական տեղեկատվության վերաբերյալ հարցին նա պատասխանել է, որ ահաբեկչության մասին յուրաքանչյուր նախազգուշացում լուրջ է ընդունվում։
«Սա մի քանի ժամ առաջ տեղի ունեցած հարց է, որը մենք դեռ ուսումնասիրում ենք, բայց, իհարկե, մենք լուրջ ենք վերաբերվում ահաբեկչության մասին յուրաքանչյուր նախազգուշացմանը և ստուգում ենք այն», – ասել է Սիկորսկին։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի կառավարության պարտությունը աֆղան փախստականների հետ կապված վեճում
ԱՄՆ-ն առևտրային հետաքննություն է սկսում ԵՄ-ի դեմ խոշոր տեխնոլոգիական տուգանքների պատճառով
Թրամփը սպառնում է նոր սակագներով ԵՄ-ի դեմ՝ Google-ի տուգանքի պատճառով