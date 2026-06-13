ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին․ Արաղչիի հայտարարությունները

«ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են հարգել միմյանց ինքնիշխանությունը և չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին լիովին հավասար հիմունքներով», – ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։
– Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կլինի նաև Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ ագրեսիայի դադարեցումը։ Այս համաձայնագիրն ունի թշնամիներ, և նրանց գլխին սիոնիստական ռեժիմն է։ Ես ավելի ուշ կներկայացնեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից համաձայնագիրը խափանելու փորձերի մասին մանրամասներ։ Մանրամասների մեջ խորանալը հիմա կհանգեցնի լարվածության և կվտանգի համաձայնագրի ստորագրումը։
– ԱՄՆ-ի հետ նախնական փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների խախտումը կհանգեցնի վերջնական համաձայնագրի փլուզմանը, որը ներառում է նաև միջուկային հարցը։
– Իրանը և Օմանը շուտով կհրապարակեն համատեղ հայտարարություն Հորմուզի նեղուցի ապագա կառավարման վերաբերյալ։ Հորմուզի նեղուցի ապագան երբեք չի լինի իր անցյալի նման։ Ապագա ծառայությունները այլևս անվճար չեն լինի։ Սա կամրագրվի պայմանագրում։ Ճանապարհային վճար գանձելը անընդունելի է, բայց ծառայությունների համար վճար գանձելը լիովին հնարավոր է… Սա կպահանջի որոշակի ծախսեր ու վճարներ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են
Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին
Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն