13/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին․ Արաղչիի հայտարարությունները

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

«ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են հարգել միմյանց ինքնիշխանությունը և չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին լիովին հավասար հիմունքներով», – ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին։

– Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կլինի նաև Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ ագրեսիայի դադարեցումը։ Այս համաձայնագիրն ունի թշնամիներ, և նրանց գլխին սիոնիստական ​​ռեժիմն է։ Ես ավելի ուշ կներկայացնեմ սիոնիստական ​​ռեժիմի կողմից համաձայնագիրը խափանելու փորձերի մասին մանրամասներ։ Մանրամասների մեջ խորանալը հիմա կհանգեցնի լարվածության և կվտանգի համաձայնագրի ստորագրումը։

– ԱՄՆ-ի հետ նախնական փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների խախտումը կհանգեցնի վերջնական համաձայնագրի փլուզմանը, որը ներառում է նաև միջուկային հարցը։

– Իրանը և Օմանը շուտով կհրապարակեն համատեղ հայտարարություն Հորմուզի նեղուցի ապագա կառավարման վերաբերյալ։ Հորմուզի նեղուցի ապագան երբեք չի լինի իր անցյալի նման։ Ապագա ծառայությունները այլևս անվճար չեն լինի։ Սա կամրագրվի պայմանագրում։ Ճանապարհային վճար գանձելը անընդունելի է, բայց ծառայությունների համար վճար գանձելը լիովին հնարավոր է… Սա կպահանջի որոշակի ծախսեր ու վճարներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com