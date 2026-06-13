Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար

ԵՄ մայրաքաղաքները ավանդաբար դժկամությամբ են զիջում լիազորությունները Բրյուսելին։ Սակայն վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ կա մի բան, որը նրանք ավելի շատ են ատում՝ լիազորությունները Փարիզին զիջելը։
Տարիներ շարունակ ԵՄ պաշտոնյաները խրախուսել են անդամ պետություններին վերահսկողական լիազորությունները փոխանցել Եվրոպական արժեթղթերի և շուկաների մարմնին (ESMA), որը դաշինքի կապիտալի շուկաների վերահսկող մարմինն է։ Նրանց ջանքերը մեծ մասամբ ձախողվել են շատ պարզ պատճառով. անդամ պետությունները ատում են այդ գաղափարը։
Մի նշանակալի բացառությամբ՝ Ֆրանսիան
ԵՄ-ի երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունը դաշինքի ամենաուժեղ կողմնակիցներից մեկն է Եվրոպայի խորապես մասնատված կապիտալի շուկաները ինտեգրելու հարցում։ Այն նաև բազմիցս արտահայտել է իր հիասթափությունը Եվրոպայի երկար ժամանակ ձգձգված ջանքերի նկատմամբ՝ տրիլիոնավոր եվրոյի մասնավոր խնայողությունները աճը խթանող ներդրումների մեջ ուղղորդելու համար. սա «Խնայողությունների և ներդրումների միության» (SIU) հիմնական նպատակն է։
Սակայն Փարիզի կողմից հիմնական ֆինանսական գործիչների՝ այդ թվում՝ ֆոնդային բորսաների, կենտրոնական արժեթղթերի պահոցների և ակտիվների կառավարիչների վերահսկողության կենտրոնացման հավանությունը նաև ուժեղացրել է ԵՄ այլ երկրների կասկածները, որ կարող է ինչ-որ այլ բան տեղի ունենալ։ Նրանք հարցնում են՝ պատահականությո՞ւն է, որ ESMA-ն գտնվում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։
Շատերը կարծում են, որ այդպես չէ
«Ֆրանսիացիները չէին աջակցի կենտրոնական վերահսկողությանը, կամ առնվազն այդքան եռանդուն կերպով չէին աջակցի դրան, եթե ESMA-ն չլիներ Փարիզում», – ասում է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ (Հուշում՝ նրանք ֆրանսիացի չեն)։
Բայց արդյո՞ք սա ճիշտ է։ Արդյո՞ք Բրյուսելի բյուրոկրատները իսկապես համաձայնության են գալիս «les ignobles français»-ի հետ՝ գաղտնի կերպով երկրների ֆինանսական համակարգերի վերահսկողությունը ստանձնելու համար։ Եվ արդյո՞ք կենտրոնական վերահսկողության հարցը շեղում է ուշադրությունը ավելի կարևոր բարեփոխումներից, ինչպիսիք են ԵՄ արժեթղթերի շուկայի վերակազմավորումը կամ նոր խնայողական ապրանքների ստեղծումը, ինչպես վերջերս առաջարկել էր Լյուքսեմբուրգի վարչապետը։
Կան լավ պատճառներ մտածելու, որ այս բոլոր հարցերի պատասխանը՝ ոչ։
Նախ, փորձագետների ճնշող մեծամասնությունը համաձայն է, որ վերահսկողության կենտրոնացումը կարևոր քայլ է SIU-ի ստեղծման ուղղությամբ, որը, ըստ Հանձնաժողովի, կարող է տարեկան մինչև 470 միլիարդ եվրո լրացուցիչ մասնավոր ներդրումներ ապահովել, կամ ԵՄ ընդհանուր արտադրանքի 2.5%-ը։
«Վերահսկողությունը ձևավորում է շուկաները», – ասում է Բրյուսելում գործող Bruegel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Նիկոլաս Վերոնը։ «Եթե դուք ունեք մասնատված վերահսկողություն, ապա ունեք մասնատված շուկաներ։ Եթե դուք ցանկանում եք ինտեգրված շուկաներ, ապա ձեզ անհրաժեշտ է ինտեգրված վերահսկողություն»։
Նմանատիպ դատողությունները Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիին դրդեցին առաջարկել ESMA-ն վերածել Ամերիկայի հզոր ֆինանսական վերահսկող մարմնի՝ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) եվրոպական տարբերակի՝ ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ իր 2024 թվականի կարևորագույն զեկույցում։ Այս գաղափարը նաև աջակցում է Եվրոպական կենտրոնական բանկը, որտեղ Դրագին նախկինում նախագահել է, և որը, ի դեպ, գտնվում է Ֆրանկֆուրտում, այլ ոչ թե Փարիզում (չնայած այն, խոստովանենք, այժմ ղեկավարում է ֆրանսուհի)։
Ավելին, ESMA-ում վերահսկողությունը կենտրոնացնելու ջանքերը վերջերս աջակցություն ստացան ԵՄ մյուս խոշոր տնտեսություններից՝ Գերմանիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Լեհաստանից և Նիդեռլանդներից, որոնք Ֆրանսիայի հետ միասին հայտնի են որպես «E6»: Եթե ESMA-ի լիազորությունների ուժեղացումը ֆրանսիական խորամանկ հնարք է, ապա ինչո՞ւ են Բեռլինը, Հռոմը, Մադրիդը, Վարշավան և Հաագան բոլորը, ըստ երևույթին, ընկել դրա թակարդը։
Վերոնը պնդում է, որ վերահսկողության կենտրոնացումը ֆրանսիական խորամանկություն է, «մի փոքր հիմարություն է»։
«Այն տեսակետը, որ ESMA-ն իր որոշումներում և վարքագծում մեծապես աղավաղված է այն փաստի պատճառով, որ այն գտնվում է Փարիզում, լավ հիմնավորված չէ», – հավելում է նա: «Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ ֆրանսիացիներն ավելի կառուցողական են այս հարցում: Նրանք ունեն հպարտության և պատասխանատվության զգացում, որը նրանց ավելի դրական է դարձնում քաղաքականության կենտրոնացման գաղափարի նկատմամբ, քան կլինեին, եթե ESMA-ն Ֆրանկֆուրտում լիներ»։
Այլ կերպ ասած՝ «L’enthousiasme»-ը չի համարժեք le machiavelisme-ին։
Կապիտալի առաջարկ
Այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ պատճառներ զգուշության և մտահոգության համար։
Մեկը Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկի բարդությունն է։
Բրյուսելի օրենսդրական տեքստը, որը հրապարակվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին և պաշտոնապես հայտնի է որպես Շուկայի ինտեգրման և վերահսկողության փաթեթ (կամ «MISP»), կոչ է անում լայնածավալ փոփոխություններ կատարել ESMA-ի վերահսկողական իրավասությունների և կառավարման կառուցվածքում։
Մասնավորապես, MISP-ը կփոխանցի բոլոր «նշանակալի» կենտրոնական արժեթղթերի պահոցների, կենտրոնական գործընկերների և առևտրի վայրերի վերահսկողությունը ESMA-ին, ինչպես նաև բոլոր կրիպտոակտիվների ծառայություններ մատուցողներին։ Այն նաև կներդնի հինգ անդամից բաղկացած նոր անկախ գործադիր խորհուրդ, որը պատասխանատու կլինի ESMA-ի ամենակարևոր որոշումները կայացնելու համար։
Առաջարկվող փոփոխություններից ավելի բարդ է, սակայն, դրանց առաջարկման ձևը։ 500 էջի վրա տարածված Հանձնաժողովի օրենսդրական փաթեթը բաղկացած է երեք օրենսդրական առաջարկներից, որոնք միասին փոփոխում կամ չեղյալ են հայտարարում ԵՄ 14 կանոնակարգեր և հինգ դիրեկտիվներ։
Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարել Լաննուն, որը Բրյուսելում գործող մեկ այլ վերլուծական կենտրոն է, պնդում է, որ փաթեթն այնքան բարդ է, որ հանձնաժողովն ինքն է սխալ հաշվարկել, թե MISP-ն, ի վերջո, քանի օրենքի վրա կազդի: (Նա հաշվում է 19, այլ ոչ թե 18):
MISP-ի բարդությունը նաև նշանակում է, որ Հանձնաժողովի՝ փաթեթը մինչև տարեվերջ վերջնականապես ներկայացնելու նպատակը «անիրատեսական է», պնդում է Լաննուն:
«Սա այս պահին գոյություն ունեցող ամենամեծ «համընդհանուր» փաթեթն է», – ասում է նա՝ նկատի ունենալով Բրյուսելի կողմից ներկայումս նախընտրելի լայնածավալ «պարզեցնող» նախաձեռնությունները: «19 օրենսդրական ակտ: Աստված իմ»:
Ֆինանսական խաղ
Քաղաքականությունը, ինչպես միշտ, ևս մեկ հնարավոր խոչընդոտ է:
Այս ամսվա սկզբին Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ E6-ի պատվիրակները ներկայացրեցին ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ, որում մանրամասն նկարագրված էր իրենց առաջարկը՝ վերահսկողությունը կենտրոնացնել մյուս 21 անդամ պետությունների ներկայացուցիչների միջև: Այս քայլը մեծ շփոթություն և նույնիսկ զայրույթ առաջացրեց շատ փոքր երկրների մոտ, ըստ հարցին ծանոթ մի քանի անձանց:
Հավանաբար, նրանք ճիշտ են մտահոգված լինելու համար. ի թիվս այլ բաների, խմբի ոչ պաշտոնական փաստաթղթում առաջարկվել է Գերմանիայի կրիպտո առևտրի վայրերը ազատել ESMA-ի վերահսկողությունից՝ առաջացնելով կասկածներ, որ E6-ը կարող է գործարք կնքել։
«Կարծում եմ՝ կա ձիու առևտուր», – ասում է Լաննուն։ «Ես հասկանում եմ սա, և դուք հասկանում եք այն»։
Բայց ոչ բոլորը համաձայն են, կամ, առնվազն, համաձայն են, որ սա խնդիր է։
«Ես անձամբ… չեմ կարծում, որ սա անպայման վատ բան է», – ասել է E6-ի անդամ չհանդիսացող երկրից ԵՄ պաշտոնյա։ «Անդամ պետությունների խմբերը դաշինքներ են ստեղծում իրենց շահերը առաջ մղելու համար։ Սա երկխոսության մի մասն է»։
Ֆրանսիան նույնպես փորձել է նվազեցնել այն մեղադրանքները, որ փորձում է ճնշել փոքր անդամ պետություններին։ «Ես ուզում եմ, որ բոլորը լսեն դա. այս [E6 հայտարարությունը] մեր համատեղ աշխատանքի ներդրում է, և, անշուշտ, ոչ թե «վերցրու կամ թող» դիրքորոշում», – ասել է երկրի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ֆինանսների նախարարների երեկվա հանդիպման ժամանակ։
Միևնույն ժամանակ, Իռլանդիան, որը հուլիսին Կիպրոսից կստանձնի ԵՄ-ի նախագահությունը և ավանդաբար եղել է վերահսկողության կենտրոնացման ամենակոշտ հակառակորդներից մեկը, նույնպես, կարծես, չի հուսահատվել, գոնե դեռևս ոչ։
MISP-ի վերաբերյալ Խորհրդի դիրքորոշման վերջնական մշակումը «կլինի իմ հիմնական ուշադրության կենտրոնում առաջիկա ամիսներին», – այս շաբաթվա սկզբին լրագրողներին ասել է Իռլանդիայի ֆինանսների նախարար Սայմոն Հարիսը։ «Եթե ոչ հիմա, ապա երբ, Եվրոպայի կողմից իր կապիտալի շուկաները խորացնելու այդ որոշումը կայացնելու առումով»։
Բաց մի թողեք
5 բան, որ պետք է իմանալ ԵՄ ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրի մասին
Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները մեթոդաբար կտրում են Ղրիմը Ռուսաստանից
«Հուսարզ» որոտը Լեհաստանի վրայով, երբ առաջին F-35-ները պաշտոնապես մտան ծառայության