5 բան, որ պետք է իմանալ ԵՄ ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրի մասին

Նոր կանոնները, որոնք վերաբերում են ամեն ինչին՝ սկսած ուղեբեռի վճարներից մինչև փոխհատուցման պահանջներ, ուժի մեջ կմտնեն 2027 թվականին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ երկրները ուրբաթ օրը բացեցին ճանապարհը ավիաուղևորների իրավունքների վերանայման համար՝ հաստատելով փոխզիջումային համաձայնագիր, որը կազդի ամեն ինչի վրա՝ սկսած ուղևորների կողմից չեղարկված կամ ուշացած չվերթների համար պահանջներ ներկայացնելու հեշտությունից մինչև ավիաընկերությունների նստատեղերի և ուղեբեռի կանոնները։
Կիպրոսի խորհրդի նախագահության և Եվրախորհրդարանի միջև տարիներ տևած լարված բանակցություններից հետո ձեռք բերված համաձայնագիրը աջակցվել է անդամ երկրների մեծամասնության կողմից։ Միայն Իսպանիան և Լատվիան են քվեարկել դեմ, մինչդեռ Ավստրիան և Ֆինլանդիան ձեռնպահ են մնացել, հայտնել են չորս դիվանագետներ։
Խորհրդարանի բանակցողները դեռ պետք է կողմից ձեռք բերված փոխզիջումը ստորագրեն մինչև երկուշաբթի՝ մինչև հուլիսին Եվրախորհրդարանի բոլոր պատգամավորների վերջնական լիագումար քվեարկությունը, և նոր կանոնները, ինչպես սպասվում է, ուժի մեջ կմտնեն 2027 թվականի երկրորդ կեսին։
«Գործարքը օրենքում ամրագրում է ավիափոխադրման հիմնական իրավունքները՝ չեղարկումների կամ ուշացումների դեպքում», – ասել է Եվրոպական սպառողների կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ագուստին Ռեյնան։ Սակայն ավիաընկերությունները տպավորված չէին։ Փոխզիջումը «վատ օրենք է, որը խախտում է ԵՄ սպառողների պաշտպանության գործող կանոնները՝ առանց լուծելու ուշացումների և չեղարկումների կրճատման իրական խնդիրները», – ասել է «Avialines for Europe»-ի կառավարիչ տնօրեն Ուրանիա Գեորգուցակուն։
Ահա նոր կանոններից հինգ եզրակացություն։
Ուղեբեռի և նստատեղերի կանոններ
Երբ բարեփոխումն ուժի մեջ մտնի, ավիաընկերությունները ստիպված կլինեն հիմնական ավիատոմսերի գնի մեջ ներառել ոչ միայն առջևի նստատեղի տակ տեղավորվող փոքր պայուսակ, այլև սայլակով պայուսակ։
Դա, հավանաբար, գները կթվա ավելի թանկ, մասնավորապես ցածրարժեք ավիաընկերությունների համար, որոնք ճանապարհորդներից գանձում են ձեռքի ուղեբեռ վերցնելու համար։ Սակայն ուղևորները նաև կկարողանան հրաժարվել սայլակով պայուսակ վերցնելուց և զեղչ ստանալ տոմսի գնի վրա։
Այնուամենայնիվ, կանոնը թողնում է ավիաընկերություններին որոշել հիմնական ավիատոմսերի գնի մեջ ներառված սայլակով պայուսակի չափը և առավելագույն քաշը։
Նոր կանոնները նաև կարգելեն ավիաընկերություններին վճար գանձել ծնողների կամ 14 տարեկանից փոքր երեխաների ուղեկցող անձանց՝ իրենց երեխաների հետ միասին, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող ուղևորների և նրանց ուղեկցող անձի համար։
Կանխիկ ուշացումների կամ չեղարկումների համար
Թռիչքի ուշացման կամ չեղարկման դեպքում ուղևորներին պաշտպանող կանոնների մեծ մասը մնում է անփոփոխ։
Երբ թռիչքը չեղարկվում կամ ուշանում է առնվազն երեք ժամով, ուղևորները կպահպանեն փոխհատուցման իրավունքը՝ չեղարկված չվերթի համար փոխհատուցման հետ մեկտեղ՝ 250-ից մինչև 600 եվրո՝ կախված թռիչքի տևողությունից։
Նոր կանոնները նաև պարզաբանում են, որ 3500 կիլոմետրից ավելի բոլոր թռիչքների համար ուղևորները կստանան 300 եվրո երեքից չորս ժամ ուշացումների համար, որը կարող է հասնել մինչև 600 եվրոյի չորս ժամից ավելի ուշացումների կամ չեղարկումների համար։
Փոխհատուցման համար դիմելու հեշտություն
Ավիաընկերությունների պարտավորությունները՝ ուղևորների համար փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնելը հեշտացնելու կամ ուշացման կամ չեղարկման դեպքում իրենց իրավունքների մասին տեղյակ պահելու համար, բանակցությունների ամենավիճելի կետերից էին։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանները ցանկանում էին ավելի շատ ուղևորների տեղեկացնել իրենց իրավունքների մասին, մինչդեռ ավիաընկերությունները մտահոգված էին, որ դա կհանգեցնի նրանցից ավելի շատերի կողմից պահանջներ ներկայացնելուն, ինչը կբարձրացնի փոխադրողների ծախսերը։ Գործող կանոնների համաձայն՝ փոխադրողները պետք է պարզապես տեղեկացնեն ուղևորներին իրենց իրավունքների մասին, երբ տեղի է ունենում խափանում։
Վերջիվերջո, ԵՄ քաղաքականության մշակողները որոշեցին պահանջել, որ ավիաընկերությունները ուղևորներին ուղարկեն «հստակ հրահանգներ այն մասին, թե ինչպես ներկայացնել փոխհատուցման հայտ»։
Այս կանոնը չի պահանջում, որ ավիաընկերությունները ներառեն փոխհատուցման ձևաթղթի հղում կամ նախապես լրացված ձև՝ երկու գաղափարներ, որոնք առաջ են քաշել խորհրդարանը, բայց մերժվել են ԵՄ երկրների կողմից։
Արտակարգ հանգամանքների չափանիշներ
Չափանիշները վերանայվել են նաև այսպես կոչված արտակարգ հանգամանքների համար՝ դեպքերի, երբ ավիաընկերությունները պարտավոր չեն փոխհատուցում վճարել ուղևորներին չեղարկված կամ ուշացած չվերթների համար, քանի որ խափանումը գտնվում է փոխադրողների վերահսկողությունից դուրս։
ԵՄ քաղաքականության մշակողները համաձայնել են, որ այս հասկացությունը «պետք է վերաբերի այն իրադարձություններին, որոնք իրենց բնույթով կամ ծագմամբ կապված չեն համապատասխան ավիափոխադրողի գործունեության բնականոն իրականացման հետ և գտնվում են այդ փոխադրողի իրական վերահսկողությունից դուրս»։
Սա նշանակում է, օրինակ, որ եթե ավիաընկերությունը չեղարկում է չվերթը ծայրահեղ եղանակային իրադարձության պատճառով, այն պարտավոր կլինի վերադարձնել միայն տոմսի գումարը մնացած ուղևորներին, ովքեր իրավունք չեն ունենա որևէ այլ փոխհատուցման։
«Օդանավի սարքավորումների անսպասելի թռիչքային անվտանգության թերությունները» բացառվել են չափանիշներից։ Խորհրդարանի բանակցողները վետո դրեցին այս ձևակերպման վրա, քանի որ այն համարեցին չափազանց լայն, հնարավոր է՝ ներառելով տեխնիկական խնդիրների մեծ մասը, որոնք, ըստ դատական պրակտիկայի, ավիաընկերությունների պատասխանատվության տակ են։
Ո՞վ է ստանում վճարը
Ինքնուրույն փոխհատուցում պահանջող ուղևորները կստանան գումարը անմիջապես, մինչդեռ ուղևորների անունից փոխհատուցում պահանջող գործակալությունները նույնպես կկարողանան շարունակել վճարումներ ստանալ ավիաընկերություններից։
Նախկինում առաջարկվող փոխհատուցում պահանջելը միայն ուղևորի համար էր հնարավոր, ինչը սպառնում էր լուծարել պահանջների գործակալությունները։
Խորհրդարանը հաջողությամբ պնդեց, որ փոխհատուցումը վճարվի միջնորդներին, որոնք երբեմն դատարան են դիմում ուղևորներին պաշտպանելու համար։
Բաց մի թողեք
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար
Կայծակի հետևանքով վթարվել է Ալագյազ ենթակայանի տրանսֆորմատորը․ Արագածոտնում հոսանքազրկված բնակավայրեր կան
ԵՄ-ն մոտենում է ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրին