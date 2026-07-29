Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը վերստին բանավեճ է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք ԵՄ անդամ պետությունների միջև հետախուզական տվյալների փոխանակումը բավարար է: Հարձակվողը հայտնի էր Գերմանիայի իշխանություններին և մեկնել էր Թուրքիա՝ Սիրիա մուտք գործելու նպատակով:
Բեռլինի հպարտության շքերթի ժամանակ տեղի ունեցած մահացու հարձակումը վերստին ուսումնասիրություններ է առաջացրել այն մասին, թե ինչպես են ԵՄ անդամ պետությունները փոխանակում հետախուզական տվյալներ կասկածյալ ծայրահեղականների վերաբերյալ և վերահսկում նրանց տեղաշարժերը սահմաններից դուրս:
Կասկածյալը՝ 21-ամյա Աբդուլ Բալլուտը, ԵՄ վերադառնալուց առաջ Շենգենյան գոտուց դուրս էր եկել, սակայն չի ձերբակալվել՝ չնայած իսլամիստական ծայրահեղականության հետ իր հայտնի կապերին:
Լիբանանյան ծագումով Գերմանիայի քաղաքացի Բալլուտը մի քանի տարի հայտնի էր Գերմանիայի ոստիկանությանը և հետախուզական ծառայություններին՝ իսլամիստական ծայրահեղական գործունեությանը մասնակցելու պատճառով: Նա մեկնել էր Թուրքիա՝ Սիրիա մուտք գործելու նպատակով:
Դեպքը վերստին հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք Եվրոպայի հետախուզական տվյալների փոխանակման և սահմանային անվտանգության համակարգերը ունակ են նույնականացնել և կանգնեցնել այն անձանց, ովքեր կարող են ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել:
Առավել հայտնի որպես Շենգենյան գոտու անանձնագրային ճանապարհորդության գոտու հիմքում ընկած տվյալների բազա, Շենգենյան տեղեկատվական համակարգը (ՇՏՀ) նաև հնարավորություն է տալիս 31 եվրոպական երկրների ոստիկանությանը, սահմանապահներին և մաքսային ծառայողներին մուտք գործել հետախուզվող հանցագործների, անհետ կորած անձանց և ահաբեկչության ու այլ լուրջ հանցագործությունների հետ կապված անձանց վերաբերյալ իրական ժամանակի ահազանգերին։
2023 թվականին արդիականացված ՇՏՀ-ի ներդրումից ի վեր անդամ պետությունները կարողացել են ահազանգեր ուղարկել ահաբեկչական գործունեության մեջ ներգրավվածության մեջ կասկածվող անձանց վերաբերյալ, ինչը թույլ է տալիս Շենգենյան մեկ այլ երկրի իշխանություններին իրականացնել գաղտնի կամ թիրախային ստուգումներ, եթե այդ անձինք կանգնեցվել են ոստիկանական վերահսկողության կամ սահմանային ստուգումների ժամանակ։
Անդամ պետությունների դերը
Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի, ահաբեկչության դեմ պայքարը մնում է հիմնականում առանձին անդամ պետությունների պատասխանատվության տակ, բայց ԵՄ-ն շարունակում է ամրապնդել համագործակցությունը հետախուզական տվյալների փոխանակման և ընդհանուր անվտանգության գործիքների միջոցով։
«Շենգենյան տեղեկատվական համակարգը՝ ԵՄ ընդհանուր անվտանգության տվյալների բազան, թույլ է տալիս ազգային իշխանություններին նույնականացնել և գտնել ահաբեկչության հետ կապված բոլոր հանցագործությունների համար», – Euronews-ին ասել է հանձնաժողովի խոսնակը՝ հավելելով, որ անդամ պետություններն արդեն պարտավոր են ստեղծել ահազանգեր ահաբեկչական բոլոր հանցագործությունների համար։
Հանձնաժողովը նշել է, որ համակարգը տարեկան միլիարդավոր անգամներ է խորհրդակցվում և օգնել է տասնյակներով ահաբեկչության կասկածյալների նույնականացմանը։ Այն պարունակում է միլիոնավոր ահազանգեր և ամեն օր օգտագործվում է Շենգենյան գոտու իրավապահ և սահմանային իշխանությունների կողմից, ինչը այն դարձնում է Եվրոպայի ամենատարածված անվտանգության տվյալների բազաներից մեկը։
Հետախուզական անավարտ պատկեր
Եվրոպայի միջսահմանային մոնիթորինգի արդյունավետությունը կրկին ենթարկվել է ուսումնասիրության Բեռլինի «Pride»-ի տոնակատարությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահացու հարձակումից հետո։
Գերմանիայի իշխանությունները կասկածյալին նույնականացրել են որպես 21-ամյա Աբդուլ Բալլութ, լիբանանյան ծագումով Գերմանիայի քաղաքացի, որը հետախուզական ծառայություններին հայտնի էր մի քանի տարի։ Նա նախկինում դատապարտվել էր հարձակման և կողոպուտի համար և բազմիցս փորձել էր Թուրքիայի և Լիբանանի միջոցով մեկնել Սիրիա՝ միանալու այսպես կոչված «Իսլամական պետություն» խմբավորմանը։
2026 թվականի մայիսին Բեռլինի անչափահասների դատարանը նրան դատապարտել է մեկ տարի և 10 ամիս անչափահասների կալանքի՝ լուրջ բռնության նախապատրաստման, ջիհադիստական կազմակերպությանը միանալու փորձի և դրա քարոզչությունը առցանց տարածելու համար։
Մեղադրողները բողոքարկել են դատավճիռը՝ պնդելով, որ այն չափազանց մեղմ է։ Սակայն վերաքննիչ գործընթացի ընթացքում դատարանը որոշել է, որ այլևս բավարար հիմքեր չկան նրան կալանքի տակ պահելու համար և հրամայել է նրան ազատ արձակել։
Իշխանությունները նրան նաև հրամայել էին անցնել ապառադիկալացման ծրագիր, նախքան Բեռլինի հպարտության շքերթի մեջ միկրոավտոբուսով մխրճվելը, որի հետևանքով մեկ կին սպանվեց, իսկ 29-ը՝ վիրավորվեց ցնցող հարձակման ժամանակ։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը այն անվանեց «սարսափելի»։
Չնայած Շենգենյան տեղեկատվական համակարգը թույլ է տալիս ահաբեկչության հետ կապված ահազանգեր փոխանակել սահմաններից այն կողմ, ԵՄ-ում չկա որևէ հետախուզական գրանցամատյան, որը ցույց կտա, թե քանի մարդ է հսկողության տակ՝ իսլամիստական ծայրահեղական ցանցերին կասկածվող ներգրավվածության համար։
Փոխարենը, հետախուզական տվյալների հավաքագրումը մնում է ազգային պատասխանատվություն, որտեղ յուրաքանչյուր անդամ պետություն կիրառում է իր սեփական իրավական սահմանումները, հսկողության շեմերը և մոնիթորինգի պրակտիկան։
Ազգային հսկողության ցուցակների խառնուրդ
Եվրոպական երկրները օգտագործում են տարբեր համակարգեր կասկածելի ծայրահեղականներին մոնիթորինգի համար, ինչը դժվարացնում է ուղղակի համեմատությունները, քանի որ յուրաքանչյուրն կիրառում է իր սեփական իրավական սահմանումները, մոնիթորինգի չափանիշները և սպառնալիքների դասակարգումները։
Գերմանիան իր իսլամիստական ծայրահեղականների տեսարանը գնահատում է մոտ 28,000 մարդու, այդ թվում՝ մոտավորապես 450 անձանց, որոնք դասակարգվում են որպես պոտենցիալ բռնի հանցագործներ («Gefährder»)։
Ֆրանսիայի FSPRT հսկողության ցուցակում կան մի քանի հազար մարդիկ, որոնք համարվում են բռնի արմատականացման ռիսկի տակ, մինչդեռ Բելգիայի GGB T.E.R. տվյալների բազան թվարկում է 529 առաջնահերթ կազմակերպություն, որոնցից 446-ը կապված են իսլամիստական ծայրահեղականության հետ: Մեծ Բրիտանիայում MI5-ը նշում է, որ կառավարում է մոտ 43,000 «հետաքրքրության առարկա» բոլոր ահաբեկչական հետաքննությունների շրջանակներում։
Սակայն Եվրոպոլը չի պահպանում իր սեփական ԵՄ հետախուզական հսկողության ցուցակը: Հակաահաբեկչական գործողությունները մնում են անդամ պետությունների պատասխանատվության տակ, մինչդեռ գործակալությունը աջակցում է միջսահմանային հետաքննություններին հետախուզական վերլուծության, օպերատիվ համակարգման և տեղեկատվության փոխանակման միջոցով։
Շենգենյան համակարգն ունի հստակ սահմաններ
Արդյունքում ձևավորվում է շերտավոր եվրոպական անվտանգության շրջանակ. ՀԾՀ-ն թույլ է տալիս երկրներին հետևել ահաբեկչության մեջ կասկածվողներին սահմաններից այն կողմ, մինչդեռ ազգային հետախուզական գործակալությունները որոշում են, թե ով պետք է վերահսկվի, ինչպես են նրանք գնահատվում և ինչ գործողություններ պետք է ձեռնարկվեն։
Բեռլինի հարձակումը, այնուամենայնիվ, նոր հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք հետախուզական տեղեկատվության փոխանակումը և ազգային հսկողության մեխանիզմները բավարար են ծայրահեղական համակրանքից բռնության ակտերի անցում կատարող անձանց նույնականացնելու համար։
Սահմաններից այն կողմ ճանապարհորդող կասկածյալներին հետևելու իր դերին չնայած, փորձագետները նշում են, որ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգն ունի ներքին սահմանափակումներ։
«ՀՀԾ-ն հզոր գործիք է, բայց այն նախատեսված է սահմանները հատող անձանց նույնականացնելու համար», – Euronews-ին ասել է Դուբլինի քաղաքային համալսարանի միջազգային անվտանգության պրոֆեսոր Քրիստիան Կաուներտը։
Նա ասել է, որ ԵՄ-ում հակաահաբեկչական հետախուզական տվյալների փոխանակումը դեռևս մեծապես կախված է անդամ պետությունների միջև կամավոր համագործակցությունից։
«Չկա իրավապահ մեխանիզմ, որը պարտավորեցնի անդամ պետություններին կիսվել այս տեղեկատվությամբ», – ասել է նա՝ նշելով, որ ազգային իշխանությունները կարող են թաքցնել զգայուն հետախուզական տվյալները՝ շարունակական հետաքննությունները պաշտպանելու կամ միջսահմանային համագործակցության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեսուրսներից խուսափելու համար։
Բաց մի թողեք
Քաղաքական քաոսը ուշադրության կենտրոնում է Ռումինիայում
ԵՄ-ն առաջարկում է Brexit-ի վերագործարկման փոխզիջում
Բըրնհեմը խոստանում է Մեծ Բրիտանիայի լիակատար աջակցությունը Ուկրաինային