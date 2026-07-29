Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն, որը ցանկանում է պայթեցնել ֆրանս-գերմանական շարժիչը

Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, հաջորդ տարվա ընտրություններում ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն, ցանկանում է, որ Եվրոպան մերժի Բեռլինի տնտեսական մոդելը։
ՓԱՐԻԶ — Ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում միակ թեկնածուն չէ, որը խոստանում է խափանել Եվրոպական Միության ստատուս քվոն։
Եթե ծայրահեղ ձախակողմյան կրակոտ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը դառնա Ֆրանսիայի նախագահ, նա ազդանշան է տվել, որ կփորձի խափանել դաշինքի հիմնարար հարաբերությունները՝ ֆրանս-գերմանական գործընկերությունը, որը տասնամյակներ շարունակ հիմք է հանդիսացել եվրոպական ինտեգրման համար, բայց որը, նրա կարծիքով, հիմնականում ծառայել է Բեռլինի շահերին։
Մինչև Ֆրանսիայի կարևորագույն նախագահական ընտրությունները դեռ ինը ամիս կա, բայց հարցումները ցույց են տալիս, որ Մելանշոնի քարոզարշավի լավ մեկնարկը և ձախերի մնացած մասի միջև ներքին պայքարը նրան դասել են որպես լավագույն դիրքերում գտնվող թեկնածուներից մեկը՝ երկրորդ փուլում Լը Պենին մարտահրավեր նետելու համար։
Դա դժվար թե խրախուսական հեռանկար լինի Բեռլինում։
Մելանշոնը 2015 թվականին մի ամբողջ գիրք նվիրեց գերմանական մոդելի նկատմամբ իր արհամարհանքին և՝ ԵՄ-ի հիմքում ընկած ավանդական Փարիզ-Բեռլին դաշինքից հստակորեն խզվելով՝ այս ամիս հայտարարեց, որ չի հանձնառի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի միջև վերջերս կնքված համաձայնագրերի շարքին՝ միջուկային զսպումից մինչև արդյունաբերական քաղաքականություն տարբեր հարցերի շուրջ։
Այս պահին Մելանշոնի հաղթանակը Հռենոսի մյուս կողմում իշխանության դահլիճներում հավանական չի համարվում, և վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Լը Պենը հեշտությամբ կհաղթի նրան, եթե երկուսն էլ անցնեն երկրորդ փուլ։
Սակայն գերմանացի օրենսդիրները գիտակցում են հակակապիտալիստի խաթարող ներուժը։
«Մելանշոնի քաղաքական դիրքորոշումները եվրոպական քաղաքականության հիմնական հարցերի վերաբերյալ, նրա թշնամանքը Գերմանիայի նկատմամբ… նրան կդարձնեն մեծ խնդիր ֆրանս-գերմանական համագործակցության համար», – ասաց Մերցի պահպանողական կուսակցության օրենսդիր, որը հայտնի է ֆրանս-գերմանական հարցերի շուրջ իր աշխատանքով, Ռոլանդ Թեյսը։
Բեռլինը շատ ավելի կենտրոնացած է Լը Պենի հաղթանակի հեռանկարի վրա, որը կառաջացնի իր սեփական խնդիրները։ Լը Պենի հայրը՝ Ժան-Մարի Լը Պենը, հիմնադրել է նրա քաղաքական կուսակցությունը նացիստների հետ համագործակցողների հետ միասին և հայտնի էր Հոլոքոստը թերագնահատելով։ Մինչ կրտսեր Լը Պենը փորձել է «Ազգային միաբանությունը» հեռացնել իր անցյալից, նույնիսկ հորը կուսակցությունից հեռացնելով, նա մնում է խիստ եվրոսկեպտիկ, որը խոստացել է կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումները Եվրոպական Միությանը։
Կարևորագույն մրցապայքարից առաջ Գերմանիան և Ֆրանսիան համատեղ արագացրել են ԵՄ ընդհանուր նպատակների շուրջ աշխատանքը, չնայած նրանք ասում են, որ իրենց հրատապությունը ծնվում է տնտեսական անհրաժեշտությունից, այլ ոչ թե Լը Պենի նախագահությունից առաջ աշխատանք կատարելուց։
Սակայն Մելանշոնը սպառնալիք է ներկայացնում նաև Գերմանիայի ներկայիս կառավարության համար։
Ֆրիդրիխ Մերցը և Էմանուել Մակրոնը լուսանկարվել են Գերմանիայի Բերգիշ Գլադբախ քաղաքում՝ 2026 թվականի հուլիսի 16-ին։ | Լյուդովիկ Մարին/AFP via Getty Images
«Մելանշոնի նախագահությունը զգալիորեն կբարդացնի երկկողմ և եվրոպական համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակներում», – ասել է Անտոն Հոֆրայթերը, կանաչների օրենսդիր և Բունդեսթագի եվրոպական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար։ Նա զգուշացրեց, որ սա կարող է հանգեցնել եվրոպական նախագծերի կառուցմանը՝ առանց Ֆրանսիայի մասնակցության, որպես օրինակ բերելով պաշտպանական կարողությունները։
«Գերմանական թույնը»
Մելանշոնի հակակրանքը Բրյուսելի և Բեռլինի նկատմամբ ավելի շատ բխում է գաղափարական ընդդիմությունից, մասնավորապես՝ Գերմանիայի նկատմամբ, քան ազգայնական տրամադրություններից, որոնք սնուցում են Լե Պենի եվրոսկեպտիցիզմը։
«Գերմանացիները Եվրոպային պարտադրում են օրդոլիբերալիզմ [գերմանական ոգեշնչմամբ ազատ շուկայական տնտեսության տեսլական՝ պետական վերահսկողությամբ]», – ասաց Օրելիեն Տաշեն, Մելանշոնի «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության օրենսդիր, որը Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ է։ «Մենք հակաեվրոպական չենք. մենք դեմ ենք օրդոլիբերալիզմին»։
Անհնազանդ Ֆրանսիան կարծում է, որ ֆրանկո-գերմանական շարժիչը գոյություն չունի, այլ որ գերմանացիները ձգտում են իրենց օրակարգը պարտադրել ԵՄ-ին։
Փոխարենը, Մելանշոնը ցանկանում է, որ Ֆրանսիան ամրապնդի կապերը Չինաստանի, ինչպես նաև Աֆրիկայի ֆրանսախոս երկրների, ինչպես նաև Հարավային Ամերիկայի երկրների հետ։ Նա Միացյալ Նահանգները համարում է իմպերիալիստական վտանգ, մինչդեռ Գերմանիան՝ չնայած նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իր անկայուն հարաբերություններին, տրանսատլանտյան հարաբերությունները համարում է իր արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղություն։ Մելանշոնը դեմ է Գերմանիայի խորապես կապվածությանը իր ազատ շուկայական տնտեսական մոդելի հետ և փոխարենը կողմ է պլանային տնտեսությանը։
Մելանշոնը նաև քննադատում է Գերմանիայի վերազինումը և ԱՄՆ միջուկային զենքի շարունակական ներկայությունը իր տարածքում, որը, նրա խոսքով, «լուրջ անվտանգության մտահոգություններ է առաջացնում հարևան երկրների համար»։ Բեռլինը նպատակ ունի դառնալ Եվրոպայի գերիշխող ռազմական տերությունը՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից և Ամերիկայի կողմից Եվրոպայից նահանջից հետո։
Մելանշոնի 2015 թվականի «Բիսմարկի խրախճանքը» գիրքը, որի ենթավերնագիրն էր «Գերմանական թույնը», նախատեսված էր որպես պատասխան այն բազմաթիվ քաղաքական գործիչներին, ովքեր այդ ժամանակ Ֆրանսիայում Գերմանիան համարում էին քաղաքականության մոդել՝ շնորհիվ ցածր գործազրկության և բարձր աճի տեմպերի։
Մելանշոնը որպես մոդելի ձախողումների օրինակներ մատնանշեց Գերմանիայում աղքատության մակարդակը, որն այդ ժամանակ մի քանի միավորով ավելի բարձր էր, քան Ֆրանսիայում, և ցածր ծնելիության մակարդակը։
«Իմ նպատակն է թափանցել երանության վարագույրի միջով, որը շրջապատում է Գերմանիայով հիացած այդքան շատ մեկնաբանների», – ասվում է գրքի համառոտ տեքստում։ «Մեր աչքերի առաջ ծնվել է մի հրեշ՝ ապակարգավորված ֆինանսների և դրան նվիրված երկրի զավակ, որը ավերվել է իր բնակչության արագացված ծերացման պատճառով»։
Ֆրանսիական լրատվամիջոցների մի մասը, նույնիսկ ձախակողմյան Libération լրատվամիջոցը, գիրքը համարել են չափազանց գերմանաֆոբիկ։ Այնտեղ Մելանշոնը ընդունում է սադրիչ տոն և նշում, որ «քաղաքական բախումը գերմանական կառավարությունների հետ ժողովուրդների ազատագրման պայմաններից մեկն է»։
Մելանշոնը համահեղինակել է մոտ 20 էջանոց արտաքին քաղաքականության վերլուծության, որը հրապարակվել է այս ամսվա սկզբին, որը ներկայացնում է նրա միջազգային որոշ հիմնական առաջնահերթություններ, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ից դուրս գալը՝ դաշինքի նկատմամբ Վաշինգտոնի «բացահայտ թշնամական» դիրքորոշման պատճառով: Մինչդեռ, Լը Պենի «Ազգային միավորումը» միայն առաջարկել է դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված հրամանատարությունից։
Փաստաթղթում նաև ասվում է, որ Ֆրանսիան պետք է պարտավորվի պահպանել ԵՄ 42-րդ հոդվածի կետը, որը երաշխավորում է այլ անդամ երկրների օգնությունը մեկ անդամի վրա հարձակման դեպքում, և նույնիսկ «բացարձակ առաջնահերթություն» է անվանել դրա ընդլայնումը ԵՄ երկրներին «կապված» տարածքների վրա, ինչպիսին է Գրենլանդիան։
Սակայն Մելանշոնը և նրա համահեղինակները պնդում էին, որ Ֆրանսիան ոչ մի դեպքում չպետք է «շղթայված լինի աշխարհագրական բլոկի» ԵՄ-ի շրջանակներում, որը «բնութագրվում է ծայրահեղ ատլանտիզմով»։
Մելանշոնն ավելի շատ հետաքրքրված է Ֆրանսիայի մեկ այլ հարևանի՝ Իսպանիայի հետ կապերի ամրապնդմամբ, որի ձախակենտրոն վարչապետ Պեդրո Սանչեսին նա համարում է ավելի հարմար դաշնակից՝ Թրամփի և Իսրայելի նկատմամբ իր բախումնային մոտեցման պատճառով։
Սակայն Բեռլինը նոր դաշնակիցներ է փնտրում, մասնավորապես՝ Հռոմ, քանի որ Փարիզի հետ տարաձայնությունները կուտակվել են։
Հարավային Ամերիկայի հետ ԵՄ-ի կողմից Գերմանիայի կողմից աջակցվող և Ֆրանսիայի կողմից դեմ արտահայտվող Mercosur առևտրային համաձայնագրի շուրջ տարաձայնությունները և հաջորդ սերնդի կործանիչ ինքնաթիռի կառուցման համատեղ նախագիծը չեղյալ հայտարարելու որոշումը խաթարել են ֆրանս-գերմանական կապերը։
«Վերջին վեց տարիների ընթացքում կայացված կարևոր որոշումները, ինչպիսիք են Mercosur-ի կամ Դոնալդ Թրամփի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերի վերաբերյալ որոշումները, մշտապես նախապատվությունը տվել են գերմանացիներին, այլ ոչ թե ֆրանսիացիներին», – ասել է «Անսասան Ֆրանսիայի» օրենսդիր Տաշեն։
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կենտրոնամետ օրենսդիր Ֆրեդերիկ Պետին, որը ներկայացնում է Գերմանիայում բնակվող ֆրանսիացի քաղաքացիներին, կարծում է, որ երկու երկրների միջև կապը բավականաչափ ուժեղ է, որպեսզի գոյատևի այն բանից հետո, երբ նա անվանել է «ընտրական վթար»։
«Ֆրանս-գերմանական հարաբերությունները, որոնք երկու երկրներում էլ մեծամասնության կողմից են աջակցվում, բացարձակապես կասկածի տակ չեն դրվի», – ասաց նա: «Կան երկքաղաքացիություն, համատեղ կազմակերպություններ և քաղաքականություն, որը, անկախ նրանից, թե ով է հաջորդ նախագահը, հնարավոր չի լինի անմիջապես չեղարկել»:
Բաց մի թողեք
Մեկ տարի անց Թըրնբերիի համաձայնագիրը արդեն վտանգվա՞ծ է
Եվրոպան հարվածում է Ռուսաստանի ռազմական հզորությանը
Ի՞նչ են Մեծ Բրիտանիայի կողմից Կիևին տրամադրվող Stone Cloak սարքերը