15/06/2026

EU – Armenia

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովման նպատակով ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է ՀՀ արդարադատության նախարարին՝ առաջարկելով նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ։

Նախաձեռնության հիմքում 2026 թվականի Ազգային ժողովի ընտրություններին նախորդող շրջանում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների ուսումնասիրությունն է, որի արդյունքում վեր են հանվել հանցավոր սխեմաների կիրառման մեխանիզմներն ու դրանց կատարմանը նպաստող հանգամանքները։ Կոմիտեն առաջարկում է այնպիսի իրավական լուծումներ, որոնք կնվազեցնեն նման սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում՝ ընտրական գործընթացներում ներգրավված քաղաքական ուժերի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառմամբ։

«Կարևորելով ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովումը՝ Կոմիտեում նախնական ամփոփվել է 2026 թվականի Ազգային ժողովի ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի առթիվ իրականացվող վարույթների տվյալները, վեր են հանվել այդ հանցագործությունների դրսևորման մեխանիզմները և դրանց կատարմանը նպաստող հանգամանքները, որոնց հիման վրա ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է ՀՀ արդարադատության նախարարին՝ միջնորդելով՝

հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները վերացնելու նպատակով նախաձեռնել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք հետայսու նվազագույնի կհասցնեն բացահայտված հանցավոր սխեմաների կիրառման հնարավորությունը, այդ թվում՝ այդպիսի սխեմաներում ներգրավված քաղաքական ուժերի մասնակցությունն ընտրական գործընթացներին արգելելու եղանակով»,- ասվում է հաղորդագրությունում:

Գրության հղումը՝ այստեղ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը ողջունել է ԱՄՆ-Իրան շրջանակային համաձայնագիրը

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չի եղել որոշ ընտրատեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու որոշում. ԿԸՀ նախագահը պարզաբանել է

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են բաշխվել մանդատները

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com