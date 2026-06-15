15/06/2026

EU – Armenia

Պարտվեց ինքն իրեն․ Տիգրան Պասկևիչյան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«ՊԱՐՏՎԵԼ Է ԻՆՔՆ ԻՐԵՆ…

Մեկ տարի մեկ ամիս առաջ, երբ ինձ հարցնում էին հաջորդ տարվա ԱԺ ընտրությունների հնարավոր ելքի մասին, ես առանց տատանվելու պատասխանում էի՝ Նիկոլը հաղթելու է առանց խոչընդոտների։

Նեգատիվ այս կանխատեսումը հիմնավորում էի քաղաքական դաշտի ամայությամբ, քաղաքական այլընտրանքային մտքի ամլությամբ, եւ, իհարկե, ահռելի այն ռեսուրսով, որը կա նրա ձեռքի տակ։

– Պարտվածը չի կարող հաղթել,- հակաճառում էին զրուցակիցներս։ Իսկ ես նրանց բացատրում էի, որ պարտության թեման փակվել է 2021-ի ընտրություններով։ Հանրությանը նա համոզել է որ այդ (44-օրյա պատերազմի) եւ հաջորդած (Արցախի վերջնական հանձնում, հայաթափում, ՀՀ տարածքների կորուստ) պարտությունները ոչ թե պարտություն են՝ դասական իմաստով, այլ աշխարհաքաղաքական խաղերի բաղադրիչ։

Կարճ կապեմ՝ նշվածները ոչ մի կերպ չէին խոչընդոտում եւ չէին խոչընդոտելու նրա սահուն ու տպավորիչ հաղթանակին, անգամ սահմանադրական մեծամասնություն ստանալուն։

Բայց եղավ 2025 թվականի մայիսի 29-ը, եւ ամեն ինչ սկսեց թարս գնալ։ Նիկոլը ցասկոտ ու վայրագ պատերազմ հայտարարեց Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝ մտքի ամենահետին ծայրով չանցկացնելով, որ կարող է պարտվել։

Մոտ ինը ամիս տեւած գռեհիկ, հակասահմանադրական, հակաօրինական պայքարը ոչ մի արդյունք չտվեց։ Արդյունք չտվեցին բարձրաստիճան հոգեւորականների ձերբակալություններն ու նրանց ներկայացված շինծու մեղադրանքները։ Ապարդյուն էին եկեղեցուց եպիսկոպոսներ քաղելու ջանքերը։ Մյուս բաները, ինչին ռուսերեն ասում են՝ мелкие пакости (մանր, կեղտոտ հնարքներ), չեմ նշում։

Պարզապես արձանագրեմ, որ ՄԵԾ ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ հազիվ մարսած՝ Նիկոլը նոր պարտություն սարքեց իր գլխին եւ 2026-ի ԱԺ ընտրություններում պարտվեց։

Պարտվեց ինքն իրեն։

Նա ունի իշխանություն, բայց այլեւս չունի կենսունակություն։ Եվ եթե փորձի նույն ոգով, նույն ջերմեռանդությամբ հարձակվել Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա, շատ շուտով կկորցնի նաեւ անկենսունակ այդ իշխանությունը։

Ասվածը հասկանալու համար դիտեք իմ «Հակաեկեղեցական օրացույց» ֆիլմը, որի հղումը դնում եմ մեկնաբանությունների դաշտում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հինգ տարի չենք ձգելու

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես րոպե առաջ կհեռանամ համալսարանից, թող ամբիոնն իմ պատճառով չփակեն. Անուշ Սեդրակյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտվեց ինքն իրեն․ Տիգրան Պասկևիչյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

15/06/2026 infomitk@gmail.com