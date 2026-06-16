16/06/2026

EU – Armenia

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Դատարանը վարույթ է ընդունել Սամվել Կարապետյանի հայցը՝ ընդդեմ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի։ Հայցով Կարապետյանը պահանջում է պարտավորեցնել Սիմոնյանին հրապարակայնորեն հերքել իր հասցեին արված հայտարարությունը, որը, ըստ հայցվորի, պարունակում է զրպարտչական տեղեկություններ։

Վեճի առարկան 2026 թվականի մայիսի 19-ին Facebook և TikTok հարթակներում հրապարակված գրառումն ու հայտարարությունն է։ Կարապետյանի պնդմամբ՝ այդ հրապարակմամբ տարածվել է իր վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն։

Խոսքը վերաբերում է այն հայտարարությանը, որտեղ նշվել էր, որ իրավապահ մարմինները պետք է գնահատեն, թե որքանով է օրինական «այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանում կուսակցություն ստեղծելու և քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու» հանգամանքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ի դեմ բազմաթիվ դատական հայցեր են տարել դատարան

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ՝ Սևանում գտնվող խանութ-սրահի հետնամասում տեղի ունեցած ողբերգական վիճաբանությունից

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com