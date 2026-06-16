16/06/2026

EU – Armenia

Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Միացյալ Նահանգները մտադիր է կենտրոնանալ Ուկրաինական կարգավորման վրա, քանի որ ավարտել է Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագրի մշակումը, որը միտված էր դադարեցնելու պատերազմական գործողությունները։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ «Յոթնյակի խմբի» գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։

Հիշեցնենք, որ ներկայումս Էվիան-լը-Բենում ընթանում է «Մեծ Յոթնյակի» գագաթնաժողովը։ Նախագահ Թրամփը հաստատել է մտադրությունը, որ Ուկրաինական կարգավորումը մտադիր է քննարկելու «Յոթնյակի» եվրոպացի գործընկերների հետ։ Թրամփը հավելել է, թե հույս ունի, որ հնարավոր կլինի նաեւ Ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորել։ Նա նաեւ բարձր է գնահատել հունիսի 14-ին ՌԴ եւ Ուկրաինայի նախագահների հետ ունեցած հեռախոսազրույցներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Կրասնոդարի նավթամբարին ու Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կարող է հրապարակել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը մինչև ուրբաթ․ Վենս

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com