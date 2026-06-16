Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

Միացյալ Նահանգները մտադիր է կենտրոնանալ Ուկրաինական կարգավորման վրա, քանի որ ավարտել է Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագրի մշակումը, որը միտված էր դադարեցնելու պատերազմական գործողությունները։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ «Յոթնյակի խմբի» գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Հիշեցնենք, որ ներկայումս Էվիան-լը-Բենում ընթանում է «Մեծ Յոթնյակի» գագաթնաժողովը։ Նախագահ Թրամփը հաստատել է մտադրությունը, որ Ուկրաինական կարգավորումը մտադիր է քննարկելու «Յոթնյակի» եվրոպացի գործընկերների հետ։ Թրամփը հավելել է, թե հույս ունի, որ հնարավոր կլինի նաեւ Ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորել։ Նա նաեւ բարձր է գնահատել հունիսի 14-ին ՌԴ եւ Ուկրաինայի նախագահների հետ ունեցած հեռախոսազրույցներին։
Բաց մի թողեք
Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում
Ուկրաինան հարվածել է Կրասնոդարի նավթամբարին ու Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին
Թրամփը կարող է հրապարակել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը մինչև ուրբաթ․ Վենս