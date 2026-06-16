Հունիսի 17-ի աստղագուշակ․ Փոքր սխալները կարող են տհաճ հետևանքներ ունենալ

Հետևաբար, չպետք է անլուրջ լինել և թույլ տալ, որ իրավիճակը ինքնահոս լինի։ Հավանական են գործերում դժվարություններ։ Նույնիսկ ծանոթ գործերը ձեզ համար ավելի դժվար կլինեն, քան սովորաբար։ Հաջողություն է սպասվում միայն նրանց, ովքեր ուշադրություն, զգուշություն և համբերություն են ցուցաբերում։ Ավելի լավ է անմիջապես ընդունել ձեր սեփական սխալները, այդ դեպքում կկարողանաք ամեն ինչ ավելի արագ կարգավորել։
Օրվա երկրորդ կեսը հիանալի է ստեղծագործական գործերի և նոր գաղափարների իրականացման համար։ Կհասկանաք, թե ինչպես լավագույնս գործել, որպեսզի ամեն ինչ առաջին փորձից ստացվի։ Չի խանգարի մտածել ձեր անձնական նպատակների և ձգտումների մասին։ Կկարողանաք հաղթահարել որոշ ներքին հակասություններ։
Ժամանակն է նայել ձեր ներսը և անկեղծորեն պատասխանել հարցին. ի՞նչ եք իրականում ցանկանում սիրային հարաբերություններում։ Գուցե պետք է դադարեք շտապել ամաչկոտության և քաջության միջև. իրական զգացմունքները կհայտնվեն, հենց որ դադարեք դրանք հարմարեցնել ուրիշների օրինաչափություններին։ Երբեմն սիրտն ավելի լավ գիտի պատասխանները, քան գլուխը, ինչը ամեն ինչ բարդացնում է մինչև որոնման աստիճան։
Լռությունն ու հոգու բացությունը շատ ավելի արժեքավոր են, քան զգացմունքների բարձրաձայն հայտարարությունները։ Ժամանակ տվեք ձեզ պարզապես լինելու համար՝ առանց շտապեցնելու իրադարձությունները և առանց պահանջելու ձեր զուգընկերոջից անհապաղ սիրո խոստովանություններ: Լռությունը երբեմն ավելի շատ բան է ասում, քան հազարավոր բառերը, հատկապես, երբ մոտակայքում է ճիշտ մարդը:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Թեթևամտությունը կարող է ձեզ համար թանկ նստել: Ուստի պետք չէ հաճույքների հետևից ընկնել և մոռանալ գործերի մասին։ Շատ Խոյերի համար հեշտ չի լինի կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչ անհրաժեշտ է, այլ ոչ թե այն, ինչ հետաքրքիր է։ Սակայն կարևոր է փորձել, օրը սկսել ամենապատասխանատու գործերով, այդ դեպքում կստացվի աստիճանաբար մտնել անհրաժեշտ ռիթմի մեջ և տրամադրվել արդյունավետ աշխատանքի: Միշտ չէ, որ հնարավոր կլինի արագ ընդհանուր լեզու գտնել ուրիշների հետ, ձեր կարծիքները շատ առումներով կտարբերվեն: Այնպես որ, նրանց աջակցության վրա պետք չէ շատ հույս դնել։
Կարող եք հեռանկարային գաղափարներ ունենալ, որոնք պետք է առաջարկվեն ղեկավարությանը: Ձեզ լավ կդրսևորեք, կկառուցեք ձեր հեղինակությունը և կմեծացնեք առաջխաղացման հնարավորությունները: Երեկոյան հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ և անսպասելի հանդիպումներ։
Բոլորովին այլ աշխարհից ինչ-որ մեկը կարող է ձեր ուշադրությունը գրավել միայն մեկ կամ պատահական հայացքով: Մի շտապեք պիտակավորել և հորինել նրա կենսագրությունը, պարզապես թույլ տվեք ինքներդ ձեզ հետաքրքրվել առանց ավելորդ ակնկալիքների: Ամեն ինչ պլանավորելու ձեր սովորությունը կարող է խանգարել տեսնել ինքնաբուխ գեղեցկությունը:
Երբեմն ամենահետաքրքիր պատմությունները սկսվում են այնպիսի պատահական խաչմերուկներից, երբ ոչ ոք ոչինչ չէր սպասում։ Հանգստացեք և մի փորձեք վերահսկել յուրաքանչյուր քայլը՝ սիրավեպը սիրում է անսպասելին։ Ո՞վ գիտի, գուցե այս մարդը հաճելի անակնկալ դառնա ձեր կյանքում։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Շատ բաներում կհաջողեք ձեր հմայքի աճի շնորհիվ։ Ձեր շրջապատի մարդիկ պատրաստ կլինեն զիջումների գնալ և առաջարկել ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը նույնիսկ առանց ձեր խնդրանքի։ Շատ Ցուլեր կանցկացնեն անսովոր հաջող բանակցություններ, կհաստատեն օգտակար կապեր, որոնք կնշանավորեն երկարատև համագործակցության սկիզբը։ Լավատեսական տրամադրվածությունը վարակիչ կլինի մյուս մարդկանց համար։ Ձեր շուրջը կձևավորվի բարենպաստ մթնոլորտ, ուստի օրը կանցնի հեշտ և արդյունավետ։
Օրվա վերջում կկուտակվի հոգնածություն։ Կարող եք դառնալ մի փոքր դյուրագրգիռ, հակված անհանգստանալու առանց որևէ ակնհայտ պատճառի։ Արժե երեկոն անցկացնել ձեր ընտանիքի կամ սիրելիի ընկերակցությամբ, սա կօգնի ձեզ հանգստանալ և համակերպվել դրական տրամադրության հետ։
Եթե օրը բուռն էր, երեկոն հիանալի հնարավորություն է լարվածությունը թուլացնելու մեկի կողքին, ով ձեզ կես խոսքից հասկանում է: Պարզ ընթրիք, հանգիստ զրույց կամ գրկախառնություն ձեր սիրած վերմակի տակ․ սա շատ ավելի կարևոր է, քան թանկարժեք նվերներն ու պաթետիկ ժեստերը: Ձեր հոգին փափագում է պարզության, այլ ոչ թե թատերական ներկայացումների:
Թույլ տվեք լինել ոչ թե երկաթյա սուպերհերոս, այլ սովորական մարդ, ով քնքշության կարիք ունի։ Զուգընկերը այստեղ չէ ձեր ուժը գնահատելու, այլ հարմարավետություն և ջերմություն կիսելու համար։ Հանգստացեք և վայելեք այն պահերը, երբ կարող եք պարզապես լինել ինքներդ ձեզ՝ առանց դիմակների։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Կկարողանաք ամուր հիմք ստեղծել ապագայի համար, բայց դրա համար ստիպված կլինեք շատ ջանք գործադրել։ Դա հեշտ չի լինի, քանի որ շատ Երկվորյակներ կդառնան չափազանց զգացմունքային և զգայուն։ Որևէ մեկնաբանություն անձնական մի՛ ընդունեք և մի՛ փորձեք պնդել ձեր կարծիքը ցանկացած իրավիճակում: Համագործակցությունն ավելի արդյունավետ կլինի, քան միայնակ աշխատելը, այնպես որ մի՛ անտեսեք վստահելի դաշնակիցների օգնությունը։ Նրանք, հավանաբար, իրենք կառաջարկեն այն՝ առանց ձեզանից խնդրանքների սպասելու։
Ստիպված կլինեք շատ ժամանակ նվիրել տնային գործերին, ուստի ավելի լավ է փորձել հաղթահարել աշխատանքային խնդիրները օրվա առաջին կեսին։ Ընտանիքի անդամները կփորձեն միջամտել ձեր գործերին, դա միշտ չէ, որ տեղին կլինի, բայց կարող եք փորձել նրանց էներգիան ուղղորդել ճիշտ ուղղությամբ։
Մի՛ նյարդայնացեք, եթե ձեր զուգընկերը փորձի ձեզ հովանավորել. սա վերահսկելու ցանկություն չէ, այլ ձեր հետաքրքրություններից դուրս մնալու սովորական վախ։ Ձեր խնդիրն է նրբորեն բացատրել, թե որտեղ է ավարտվում հոգատարությունը և սկսվում անձնական տարածքի ներխուժումը։ Դիվանագիտությունն ավելի լավ է աշխատում, քան ապստամբությունը սիրո նավի վրա։
Եթե զրույցին հանգիստ մոտենաք, չեք ստանա նյարդայնացնող միջամտություն, այլ անկեղծ աջակցություն։ Երկվորյակները գիտեն խոսել, բայց երբեմն մոռանում են, որ երկխոսությունը լսելու և լսվելու արվեստ է։ Համբերատար եղեք, և ձեր սահմանները կպահպանվեն առանց դրամաների և սկանդալների։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ուժի և էներգիայի ավելացումը կօգնի ձեզ հաղթահարել բոլոր անհրաժեշտ խնդիրները: Շատ Խեցգետիններ գլուխ կհանեն այն ներքին հարցերից, որոնք վաղուց իրենց անհանգստացնում էին։ Հեշտ կլինի փոխըմբռնման հասնել նույնիսկ այն մարդկանց հետ, ում հետ նախկինում այնքան էլ լավ չէիք հասկանում։ Հրաշալի կստացվի նոր կապեր հաստատել և վերսկսել ընդհատված շփումները։ Կդառնաք ազնիվ և անմիջական շփման մեջ, դա ոչ բոլորին դուր կգա, բայց դա թույլ կտա ձեզ խուսափել բազմաթիվ խնդիրներից և պարզաբանել մի շարք կարևոր իրավիճակներ:
Մի գերագնահատեք ձեր ուժերը: Չափազանց լավատեսությունը կարող է հիասթափեցնել ձեզ: Ձեր ոչ բոլոր հաշվարկները կիրականանան, և դուք չպետք է նեղվեք դրանից: Որոշ ծրագրեր կիրականացվեն մի փոքր ուշ, և այդ ժամանակ ամեն ինչ ավելի արագ և հեշտ կլինի:
Ակնկալիքները կարող են արմատապես տարբերվել իրականությունից, հատկապես, եթե երազել եք ձեր սիրելիի կողմից ավելի շատ ուշադրության մասին: Լուռ դժգոհությունների փոխարեն ընտրեք ուղղակի բացատրություն. «Ես ուզում էի այսպես, բայց այլ կերպ ստացվեց»: Անկեղծությունն ավելի լավ է աշխատում, քան փորձել կարդալ մտքերը և կռահել ձեր զուգընկերոջ դրդապատճառները:
Երբեմն մտերմությունը ծնվում է նման անկեղծ խոստովանություններից, երբ դիմակները հանվում են, և մնում են իրական մարդիկ։ Մի վախեցեք խոցելի թվալ՝ սա թուլություն չէ, այլ քաջություն։ Ո՞վ գիտի, գուցե ձեր զուգընկերը նույնպես սպասում էր նման անկեղծության և պատրաստ է բացվել ի պատասխան։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Մի՛ պահանջեք չափազանց շատ բան ո՛չ ձեզանից, ո՛չ էլ ուրիշներից։ Այդ դեպքում օրը լավ կընթանա։ Ամեն դեպքում, դուք կկարողանաք հաղթահարել հիմնական խնդիրները։ Շատ Առյուծներ կդառնան չափազանց դյուրագրգիռ և իմպուլսիվ, ուստի դուք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք ձեր հուզական վիճակին։ Չպետք է շտապ որոշումներ կայացնեք կամ հեռահար եզրակացություններ անեք։ Միշտ չէ, որ կկարողանաք արագ գնահատել իրավիճակը։ Ձեզ ժամանակ տվեք՝ ամեն ինչ պարզելու և բոլոր մանրամասները խորանալու համար, այդ դեպքում կկարողանաք խուսափել սխալներից և հիասթափություններից։
Ընտանեկան խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին, և դրանց լուծումը չպետք է հետաձգվի։ Պետք չէ փորձել ամեն ինչ միայնակ հաղթահարել։ Ընտանիքի անդամները պատրաստ կլինեն օգնել ձեզ, եթե նրանց խնդրեք։
Պետք չէ ձևանալ անպարտելի մարտիկ, որը կհաղթահարի ամեն ինչ հպարտ միայնության մեջ։ Զուգընկերը մոտ է ոչ թե ձեր սխրանքներով հիանալու, այլ բեռը կիսելու և կյանքը հեշտացնելու համար: Նույնիսկ օգնության փոքրիկ խնդրանքը կարող է դուռ բացել իրական մտերմության համար՝ առանց պաթոսի և կեցվածքի:
Ձեր հպարտությունը երբեմն խանգարում է աջակցություն ստանալուն, բայց սերը թիմ է, այլ ոչ թե մենակատար: Թույլ տվեք լինել ոչ միայն տվող, այլև ընդունող: Զարմանալի է, որ շատ մարդիկ հաճույք են ստանում իրենց սիրելիներին օգտակար լինելու հնարավորությունից:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ամեն ինչ այնպես չի ընթանա, ինչպես դուք կցանկանայիք, բայց բավականին շատ լավ բաներ կլինեն։ Առավոտյան դժվար կլինի խուսափել ուրիշների հետ տարաձայնություններից։ Եթե մի փոքր մեղմացնեք ձեր ամբիցիաները և չափազանց համառություն չցուցաբերեք, կկարողանաք պահպանել լավ հարաբերություններ բոլորի հետ։ Շատ Կույսեր ավելի լավ է կենտրոնանան այն բաների վրա, որոնք կարող են ինքնուրույն կարգավորել։ Աստիճանաբար իրավիճակը կփոխվի, և դրական միտումների ազդեցությունը կգերակշռի։
Օրվա երկրորդ կեսին դուք կդառնաք ակտիվ, համառ և հաստատակամ։ Դա կօգնի լուծել շատ կարևոր հարցեր և հասնել տպավորիչ արդյունքների։ Այնուամենայնիվ, պետք է զգուշանաք հապճեպ որոշումներից և չմտածված գործողություններից, հակառակ դեպքում սխալներն ու կոպիտ վրիպումներն անխուսափելի են, որոնք շտկելը երկար և դժվար կլինի։
Մեկ անտեղի կատակը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ձեզ համար թանկ մեկին, հատկապես, եթե գործում եք զգացմունքների ազդեցության տակ։ Նախքան «ցավոտ» պոռթկումը, խորը շունչ քաշեք և երկու անգամ մտածեք։ Ասվածը շտկելն ավելի դժվար է, քան պարզապես ընդմիջում անելը և հանդարտվելը։
Ձեր պերֆեկցիոնիստական սովորությունները երբեմն ձեզ մղում են քննադատության, որն ավելի շատ է ցավեցնում, քան դուք կարծում եք։ Հիշե՛ք. սիրելի մարդը սևագիր չէ, որը պետք է խմբագրվի: Երբեմն լռությունն իսկապես ոսկի է, հատկապես, երբ բառերը լեզվի ծայրին են, որոնք ավելի լավ է կուլ տալ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Ձեր հմայքը զգալիորեն կաճի, և դա կօգնի լուծել բազմաթիվ աշխատանքային խնդիրներ: Շատ Կշեռքներ կդառնան անսովոր խորաթափանց, ուստի նրանք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեն լայն մարդկանց հետ: Հարմար ժամանակ է ղեկավարության և այլ ազդեցիկ մարդկանց հետ կապվելու համար: Դուք կկարողանաք դրսևորել ձեզ, ցուցադրել առաջնորդի որակներ և մեծացնել կարիերայի արագ առաջխաղացման հնարավորությունները:
Օրվա երկրորդ կեսին պետք է ուշադրություն դարձնեք շփման ձևին։ Զգացմունքների հետ գործ ունենալը հեշտ չի լինի: Չարժե ասել այն ամենը, ինչ մտածում եք։ Անպատշաճ կատակը կամ անհաջող արտահայտությունը կարող է պատահաբար վիրավորել ձեզ համար կարևոր մարդուն: Միևնույն ժամանակ, անձնական կյանքում կարող եք հաճելի փոփոխություններ ակնկալել: Շատ հավանական է ծառայողական սիրավեպի սկիզբը։
Աշխատանքային հաղորդակցությունը հանկարծ կարող է լցվել բոլորովին այլ երանգներով, քան ենթադրում է կորպորատիվ էթիկան: Մեկ հայացքը կամ հատուկ ինտոնացիան կարող է ավելին ասել, քան ընդունված է գրասենյակային միջավայրում: Մտածեք այն մասին, թե իրականում ինչ եք ուզում, նախքան այդ ոչ վերբալ ազդանշաններին պատասխանելը:
Ծառայողական սիրավեպերը նման են ռուսական ռուլետկա. կամ երջանկություն կյանքի համար, կամ անհարմարություն՝ նախքան աշխատանքը փոխելը: Կշռեք դրական և բացասական կողմերը, նախքան գործնական հարաբերությունները անձնական հարաբերությունների վերածելը: Հնարավոր է՝ արժե նախ հասկանալ սեփական զգացմունքները, հետո միայն որոշումներ կայացնել։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ստիպված կլինեք բախվել մանր անհաջողությունների, բայց դրանք ձեզ հունից չեն հանի։ Շատ Կարիճներ հենց առավոտից դրական և լավատես կլինեն։ Բարենպաստ պահ է նոր սկիզբների համար, արագ կհասկանաք նույնիսկ ձեզ համար անսովոր հարցերը, կսովորեք օգտակար բաներ և կամրապնդեք ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության աչքում: Հնարավոր կլինի շատ հեռանկարային կապեր հաստատել, որոնք շուտով զգալիորեն կազդեն ձեր գործերի վիճակի վրա։
Օրվա վերջում կուտակվելու են հոգնածություն և դյուրագրգռություն, այդ պատճառով չարժե այս անգամ ոչ մի կարևոր բան պլանավորել: Միշտ չէ, որ հնարավոր կլինի խուսափել մտերիմների հետ տարաձայնություններից, սակայն գործը լուրջ կոնֆլիկտների չի հասնի։ Ձեզ կօգնեն զսպվածությունն ու համբերությունը։ Մի՛ փնտրեք թերություններ մանրուքների մեջ, այդ դեպքում կպահպանեք հոգեկան խաղաղություն և լավ հարաբերություններ ուրիշների հետ։
Ձեր զուգընկերը կարող է հեռու լինել իդեալականից, բայց ավելի լավ է կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչ գործում է ձեր միջև, այլ ոչ թե հիմքի ճաքեր փնտրել: Եթե բաց թողնեք ամեն ինչ վերահսկելու ցանկությունը և չկառչեք մանրուքներից, օրը կդասավորվի հանգիստ և իսկապես ջերմ: Սերը չի պահանջում վեճերում անընդհատ հաղթանակներ և ճշմարտացիության ապացույցներ:
Դրամատիզացման ձեր հակումը երբեմն ճանճը վերածում է փղի, իսկ սովորական տարաձայնությունները՝ շեքսպիրյան մասշտաբի ողբերգության: Հանգստացեք և թույլ տվեք, որ հարաբերությունները բնականոն ընթանան: Երբեմն ամենաուժեղ կապերը ծնվում են ոչ թե կրքից, այլ պարզապես միմյանց ընդունելով այնպիսին, ինչպիսին կաք:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Եթե հաջողվի հաղթահարել էմոցիաները, ապա օրը լավ կդասավորվի։ Լուրջ ձեռքբերումներ դժվար թե սպասել։ Հարմար պահ չէ լայնածավալ նախագծեր սկսելու համար։ Շրջապատի հետ պայմանավորվելը հեշտ չի լինի, բայց դուք գլուխ կհանեք, եթե ցուցաբերեք համբերություն և նրբանկատություն։ Շատ Աղեղնավորներ ստիպված կլինեն զբաղվել տնային խնդիրների լուծմամբ՝ աշխատանքային հարցերի հետ մեկտեղ։ Պետք չէ հույս դնել այլ մարդկանց օգնության վրա։ Նրանք ձեզ չեն մերժի, բայց բացատրել, թե կոնկրետ ինչ է պահանջվում նրանցից, շատ դժվար կլինի։
Միևնույն ժամանակ, դուք հաջողությամբ կզբաղվեք շատ անհետաձգելի գործերով, եթե հավաքեք ձեր ուժերը և չշեղվեք մանրուքներից։ Հնարավորություն կլինի ավարտին հասցնել սկսածը, ուղղել վաղեմի սխալները։ Բանակցությունները դժվար թե հաջող լինեն, այնպես որ ավելի լավ է դրանք տեղափոխել ավելի ուշ:
Հարաբերությունները պարզելու լավագույն ժամանակը չէ, նույնիսկ եթե վաղուց հասունացել է ես- ի վրա կետադրելու անհրաժեշտությունը: Ձեր խոսքերը կարող են բոլորովին այլ կերպ ընկալվել, քան դուք ակնկալում եք, և վիրավորանքները կուտակվելու հատկություն ունեն: Ինքներդ ձեզ և ձեր զուգընկերոջը մտածելու տեղ տվեք, որպեսզի հետո խոսեք առանց պաշտպանական մեխանիզմների:
Աղեղնավորները սիրում են ճշմարտությունը, բայց երբեմն դա հնչում է որպես նախադասություն, այլ ոչ թե հասկանալու ցանկություն: Լուրջ խոսակցությունները հետաձգեք ավելի բարենպաստ պահի։ Բայց դուք կարող եք անել ինչ-որ հաճելի և հեշտ բան՝ ծիծաղ, օրինակ, որը բուժում է ավելի լավ, քան ցանկացած բացատրություն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Դուք հաջողակ կլինեք ձեր բոլոր ջանքերում, բայց չպետք է հույսը դնել բացառապես բախտի վրա: Մի վատնեք ձեր ժամանակը, կստանաք այն ամենը, ինչ կարող եք վերցնել: Շատ Այծեղջյուրներ կդառնան հազվադեպ գրավիչ, ինչը կօգնի ձեզ շրջապատել ուրիշներին և հասնել ձեր նպատակներին: Կարելի է հույս դնել ղեկավարության և այլ ազդեցիկ անձանց աջակցության վրա:
Ձեզ կհաջողվի վերականգնել ընդհատված կապերը, հարաբերություններ հաստատել այն մարդկանց հետ, որոնց հետ նախկինում հաճախ էիք վիճում: Որոշ վաղեմի հակառակորդներ կտեղափոխվեն ձեր դաշնակիցների շարքում: Բացառված չէ ռոմանտիկ պատմություն սկսել մի մարդու հետ, ում վաղուց ու լավ եք ճանաչում։
Հին ծանոթի հետ սովորական շփումը կարող է հանկարծ գունավորվել բոլորովին այլ գույներով՝ մի շտապեք հստակ սահմանումներ տալ տեղի ունեցողին: Պարզապես թույլ տվեք ինքներդ ձեզ զգալ, այլ ոչ թե վերլուծել յուրաքանչյուր ժեստ և բառ դիսերտացիայի վիճակին: Դուք երկուսդ էլ կարող եք երկար ժամանակ շրջել հարաբերությունների այս շրջադարձի մեջ:
Այծեղջյուրները սիրում են պլանավորել, բայց սիրո մեջ ամեն ինչ չէ, որ տրվում է տրամաբանությանը և հաշվարկներին: Երբեմն լավագույն պատմությունները սկսվում են ինքնաբերաբար՝ առանց բիզնես պլանների և ռազմավարությունների: Վստահեք ինտուիցիային՝ այն ձեզ կասի՝ արժե արդյոք կատարել հաջորդ քայլը, թե առայժմ ավելի լավ է պարզապես վայելել գործընթացը։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Բարենպաստ օր է կարևոր հարցերը լուծելու համար։ Զգացմունքային վերելքն ու լավատեսական տրամադրվածությունը կօգնեն ձեզ հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ բան սխալ լինի, ելք կգտնեք և կկարողանաք իրավիճակը շրջել ձեր օգտին: Շատ Ջրհոսներ հազվադեպ շահավետ գործարքներ կկնքեն, և դրանում վերջին դերը չի խաղա անձնական հմայքը։ Բարենպաստ կդասավորվեն գործուղումները, հատկապես երկար և հեռավոր ճանապարհորդությունները։ Հնարավոր է հեռանկարային առաջարկներ ստանաք, բայց նախ ամեն ինչ լավ մտածեք և պարզաբանեք բոլոր պայմանները։
Մտերիմների հետ լուրջ հարցեր քննարկելու հնարավորություն կլինի։ Հեշտությամբ կհասկանաք միմյանց, կլուծեք կուտակված հակասությունները և կամրապնդեք փոխըմբռնումը: Երեկոն կատարյալ է մարդամեջ դուրս գալու կամ երեկույթներ այցելելու համար։
Մի հրաժարվեք աղմկոտ միջոցառումներից. զվարճալի հավաքույթի ժամանակ կարող եք անսպասելիորեն զգալ իրական գրավչությունը ձեր ծանոթներից մեկի նկատմամբ: Այն անձը, ում հետ դուք պաշտոնապես շփվել եք, կարող է բոլորովին այլ կերպ խոսել ոչ ֆորմալ միջավայրում: Թող ամեն ինչ սկսվի կատակով կամ պատահական զրույցով, շարունակությունը կարող է շատ ավելի լուրջ լինել:
Ջրհոսները երբեմն չափազանց շատ են մտածում և քիչ են զգում, Բայց տոնական մթնոլորտն օգնում է հանգստանալ և անջատել ներքին քննադատին: Թույլ տվեք ինքներդ ձեզ ինքնաբուխ լինել և չնախատեսել յուրաքանչյուր բառ: Լավագույն վեպերը հաճախ ծնվում են ամենաանսպասելի իրավիճակներից:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Պետք է բախվեք դժվարությունների, որոնց չէիք սպասում: Շատ համառ մի եղեք, մի փորձեք ցանկացած իրավիճակում պնդել ձեր սեփական կարծիքը: Ձկների մեծամասնությանը չի խանգարի զիջումների գնալ՝ շրջապատի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու համար։ Հավանական են տարաձայնություններ վերադասի հետ, և դա լավագույն կերպով չի անդրադառնա կարիերայի վրա: Ձեր փառասիրությունը կմեծանա, և դրա դրսևորումները միշտ չէ, որ տեղին կլինեն։ Այնուամենայնիվ, եթե էներգիան ուղղեք ճիշտ ուղղությամբ, ապա բավականին լավ արդյունքների կհասնեք:
Հարմար օր չէ նոր սկիզբների համար։ Կենտրոնացեք սկսածն ավարտելու, գործերում և փաստաթղթերում կարգուկանոն հաստատելու, սխալները շտկելու վրա։ Մտերիմների հետ հարաբերություններում առանձնակի նրբանկատություն ցուցաբերեք, հակառակ դեպքում հավանական են լուրջ վեճեր:
Կարող եք միանգամայն ճիշտ լինել վիճաբանության մեջ, բայց եթե դա ասեք առանց փափկության, դուք պարզապես չեք լսի պաշտպանության պատից այն կողմ: Մեկ կտրուկ կշտամբանքը կարող է ավելի շատ հետ մղել, քան դուք պատկերացնում էիք՝ կառուցողական երկխոսությունը սառը պատերազմի վերածելով: Նրբանկատությունն ու լռությունը երբեմն ավելի լավ են աշխատում, քան առավել համոզիչ փաստարկները:
Ձկներն ավելի նուրբ են զգում, քան մյուսները, բայց երբեմն մոռանում են, որ ոչ բոլորն ունեն այդպիսի հուզական զգայունություն։ Ավելի մեղմ խոսեք, նույնիսկ եթե ներսում եռում եք՝ սա թուլություն չէ, այլ իմաստություն։ Ձեր կարեկցանքի ունակությունը գերուժ է, օգտագործեք այն ներդաշնակություն ստեղծելու, այլ ոչ թե հուզական հարձակումների համար։
Բաց մի թողեք
Ավելի շատ կանայք այն սեղանի շուրջ, որտեղ կայացվում են որոշումներ. Լուսանկար
Ֆուտբոլը` Համաշխարհային գրականության մեջ
«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ