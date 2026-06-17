17/06/2026

EU – Armenia

Բաքու գնալու եմ. էս գլխից ասում եմ

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ընթացքում անդրադարձավ տարածաշրջանային զարգացումներին և խաղաղության գործընթացին՝ ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է կանխել ցանկացած ապակայունացում։

Նրա խոսքով՝ վերջին շրջանում քննարկումների առիթ է դարձել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևի այցը Դիլիջան։ Փաշինյանը նշեց, որ նման շփումները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգը շարունակում է զարգանալ ինստիտուցիոնալ մակարդակով։

Վարչապետը նաև հայտարարեց, որ 2029 թվականին նախատեսվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում, եթե հրավեր ստանա, պատրաստ է այցելել Բաքու։

Միաժամանակ Փաշինյանն անդրադարձավ Ղարաբաղյան շարժման թեմային՝ նշելով, որ Հայաստանում դեռևս կան հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք կարծում են, որ այդ շարժումը պետք է շարունակվի։ Նրա գնահատմամբ՝ պետությունը պետք է թույլ չտա, որպեսզի այդ օրակարգը նորից դառնա ներքաղաքական և տարածաշրջանային լարվածության աղբյուր։

Վարչապետը շեշտեց, որ Հայաստանի առաջնահերթությունը պետք է լինի կայունության և խաղաղության պահպանությունը՝ բացառելով իրավիճակի ապակայունացման ցանկացած փորձ. «2029 թվականին Եվրոպական համյանքի քաղաքական գագաթնաժողովին, եթե, իհարկե, հրավեր լինի, ես էս գլխից ասում եմ՝ ես գնալու եմ Բաքու»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որտեղ է Արարատ Միրզոյանը. Կսկսենք Հայաստանի վերաբերյալ նախաճաշով․ Կայա Կալլաս. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com