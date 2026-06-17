Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

Հունիսի 15-ին շվեյցարական Նիոնում՝ ՈՒԵՖԱ-ի կենտրոնական գրասենյակում, կայացել է Եվրոպայի Մ-19 տարեկանների առաջնության 2026-27 մրցաշրջանի որակավորման երկրորդ փուլի վիճակահանությունը։
Այս մասին հայտնում է ՀՖՖ-ն։
Ռազմիկ Գրիգորյանի թիմն ընդգրկվել է B լիգայի B6 խմբում։ Միցակիցներն են Կիպրոսը և Ալբանիան։
Հանդիպումները կկայանան աշնանը։ Ստույգ ժամանակացույցը ՈւԵՖԱ-ն կհայտնի ավելի ուշ։
Բաց մի թողեք
Հայտնի են Հայաստանի ֆուտզալի Բարձրագույն խմբի մրցաշրջանի լավագույնները. Լուսանկարներ
էդ տղուն ունեցած մարդը, չէր կարող անել ոչ մի անօրինական բան. Հերոս Կարեն Բադոյանի քույրը` հոր կալանավորման մասին. Լուսանկար
Կիևյան կամուրջը 2 ամիս փակ կլինի․ ինչ է առաջարկվում