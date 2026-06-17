17/06/2026

EU – Armenia

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Հունիսի 15-ին շվեյցարական Նիոնում՝ ՈՒԵՖԱ-ի կենտրոնական գրասենյակում, կայացել է Եվրոպայի Մ-19 տարեկանների առաջնության 2026-27 մրցաշրջանի որակավորման երկրորդ փուլի վիճակահանությունը։

Այս մասին հայտնում է ՀՖՖ-ն։

Ռազմիկ Գրիգորյանի թիմն ընդգրկվել է B լիգայի B6 խմբում։ Միցակիցներն են Կիպրոսը և Ալբանիան։

Հանդիպումները կկայանան աշնանը։ Ստույգ ժամանակացույցը ՈւԵՖԱ-ն կհայտնի ավելի ուշ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնի են Հայաստանի ֆուտզալի Բարձրագույն խմբի մրցաշրջանի լավագույնները. Լուսանկարներ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

էդ տղուն ունեցած մարդը, չէր կարող անել ոչ մի անօրինական բան. Հերոս Կարեն Բադոյանի քույրը` հոր կալանավորման մասին. Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևյան կամուրջը 2 ամիս փակ կլինի․ ինչ է առաջարկվում

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com