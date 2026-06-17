17/06/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Թուրքիայի օդային տարածքի անվտանգության ապահովման ուժեղացմանը միտված միջոցառումների շրջանակում ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում։

Այս մասին հայտնել են թուրքական լրատվամիջոցները։

Այս որոշումը կայացվել է տարածաշրջանում պահպանվող լարվածության ֆոնին՝ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ համակարգված աշխատանքի արդյունքում։ Համակարգի տեղակայումը, ենթադրաբար, կմեծացնի սպառնալիքները վերահսկելու և դրանց արձագանքելու Թուրքիայի հնարավորությունները։

Համակարգի տեսակի և տեղակայման ժամանակացույցի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com