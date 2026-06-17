Թուրքիայի օդային տարածքի անվտանգության ապահովման ուժեղացմանը միտված միջոցառումների շրջանակում ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում։
Այս մասին հայտնել են թուրքական լրատվամիջոցները։
Այս որոշումը կայացվել է տարածաշրջանում պահպանվող լարվածության ֆոնին՝ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ համակարգված աշխատանքի արդյունքում։ Համակարգի տեղակայումը, ենթադրաբար, կմեծացնի սպառնալիքները վերահսկելու և դրանց արձագանքելու Թուրքիայի հնարավորությունները։
Համակարգի տեսակի և տեղակայման ժամանակացույցի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել։
Բաց մի թողեք
Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»
G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ
Գուցե Մակրոնը ապագայում «ստանձնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը»