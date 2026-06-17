Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել

Ալեն Սիմոնյանն ու Անելյա Գուբրյանը ամուսնությունը գրանցելու դիմում են ներկայացրել ՔԿԱԳ:
ՀՀ ԱԺ նախագահը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել․ «Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք»։
Ալեն Սիմոնյանն ու Անելյա Գուբրյանը ամուսնությունը գրանցելու դիմում են ներկայացրել ՔԿԱԳ:
ՀՀ ԱԺ նախագահը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել․ «Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք»։
Բաց մի թողեք
Մունդիալ – 2026․ Մեսսին «մնում» է Մեսսի
Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջին մրցակիցն Ադրբեջանն է. Լուսանկար
Ջրասուզակը հայտնաբերել է ջրահեղձ եղած 7-ամյա աղջկա մարմինը