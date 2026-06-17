17/06/2026

EU – Armenia

Մուսալեռում բшխվել են «Opel Astra»-ն և բեռնատար «Գազել»-ը․ կա վիրшվոր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Հունիսի 15-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։

Ժամը 18:20-ի սահմաններում Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհին, Մուսալեռ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Արմավիրի մարզի բնակիչ 24-ամյա Ռաֆայել Մ․-ի վարած «Opel Astra» մակնիշի ավտոմեքենան և Երևանի բնակիչ 70-ամյա Յուրիկ Ն․-ի վարած «Գազել» մակնիշի բեռնատարը, ինչի հետևանքով վերջինը գլխիվայր հայտնվել է դաշտում՝ բախվելով բետոնե էլեկտրասյանը։

Վթարի հետևանքով վարորդներից Յուրիկ Ն․-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Վաղարշապատ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Վաղարշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Հայաստանում հայրերի օրն է

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապարանում բախվել են 4 մարդատար և մեկ կցորդիչով բեռնատարը․ 3 վիրավորներից մեկը տեղափոխվել է Երևան․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com