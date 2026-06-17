Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան փորձում է կապեր հաստատել Մոսկվայի հետ՝ Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններին նախապատրաստվելու համար, հաղորդել է Bloomberg-ը։
Գործակալության տվյալներով՝ «Կոշտայի առանցքային խորհրդականներից մեկը» ենթադրաբար «երկու հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահին մոտ կանգնած բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյայի հետ»։ Bloomberg-ը նշել է, որ այս տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում չունի ո՛չ Բրյուսելից, ո՛չ էլ Մոսկվայից։
Ըստ Bloomberg-ի՝ Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովին Փարիզը, Լոնդոնը և Բեռլինը կոչ են արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լրացուցիչ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա՝ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում զիջումներ անելու համար։
Bloomberg-ի տեղեկությունը հայտնվել է ԵՄ գագաթնաժողովից մեկ օր առաջ, որը կներառի քննարկում Մոսկվայի հետ բանակցություններում ԵՄ-ի հնարավոր ներկայացուցչի վերաբերյալ։ Այս քննարկումը սրել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի և եվրոպական մայրաքաղաքների միջև լարվածությունը, քանի որ առաջինը կարծում է, որ ինքը պետք է ներկայացնի ԵՄ-ն։ Այս դիրքորոշման հետ համաձայն չեն նրա շատ հակառակորդներ։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ
Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը
Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»