17/06/2026

EU – Armenia

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան փորձում է կապեր հաստատել Մոսկվայի հետ՝ Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններին նախապատրաստվելու համար, հաղորդել է Bloomberg-ը։

Գործակալության տվյալներով՝ «Կոշտայի առանցքային խորհրդականներից մեկը» ենթադրաբար «երկու հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահին մոտ կանգնած բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյայի հետ»։ Bloomberg-ը նշել է, որ այս տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում չունի ո՛չ Բրյուսելից, ո՛չ էլ Մոսկվայից։

Ըստ Bloomberg-ի՝ Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովին Փարիզը, Լոնդոնը և Բեռլինը կոչ են արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լրացուցիչ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա՝ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում զիջումներ անելու համար։

Bloomberg-ի տեղեկությունը հայտնվել է ԵՄ գագաթնաժողովից մեկ օր առաջ, որը կներառի քննարկում Մոսկվայի հետ բանակցություններում ԵՄ-ի հնարավոր ներկայացուցչի վերաբերյալ։ Այս քննարկումը սրել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի և եվրոպական մայրաքաղաքների միջև լարվածությունը, քանի որ առաջինը կարծում է, որ ինքը պետք է ներկայացնի ԵՄ-ն։ Այս դիրքորոշման հետ համաձայն չեն նրա շատ հակառակորդներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com