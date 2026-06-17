Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

Քրիստինե Վարդանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. նա Ալիևին խոսատացել է սահմանադրական մեծամասնություն, խոստացել է պայքարի իր ու Ալիևի պատկերացրած ռևանշիզմի, իրականում հայկական շահերն առաջ տանողների դեմ:
Իսկ հիմա, անգամ իր անցկացրած խայտառակ ընտրությունների արդյունքներով, ոչ միայն Ալիևի պահանջած սահմանադրական մեծամասնությունը չի ստացել, այլև արձանագրվել է, որ շուրջ 600,000 մարդ դեմ է իր ու Ալիևի օրակարգին:
Դե պատկերացրեք, երևի Ալիևը հարցնում է այդ ոնց ես պայքարում ազգային ուժերի դեմ, որ գնալով ավելանում են իրենց սատարողները:
Սա էլ պետք է պատասխանի չէ այդ հարցին:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ
Ինձ համար դա շատ վիրավորական է. Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան
Փաշինյանի հաթաթաներն ու բղավոցները․ Մեր հասարակության փրկությունը ձեր վախերի հաղթահարումն է