17/06/2026

EU – Armenia

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Քրիստինե Վարդանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. նա Ալիևին խոսատացել է սահմանադրական մեծամասնություն, խոստացել է պայքարի իր ու Ալիևի պատկերացրած ռևանշիզմի, իրականում հայկական շահերն առաջ տանողների դեմ:

Իսկ հիմա, անգամ իր անցկացրած խայտառակ ընտրությունների արդյունքներով, ոչ միայն Ալիևի պահանջած սահմանադրական մեծամասնությունը չի ստացել, այլև արձանագրվել է, որ շուրջ 600,000 մարդ դեմ է իր ու Ալիևի օրակարգին:

Դե պատկերացրեք, երևի Ալիևը հարցնում է այդ ոնց ես պայքարում ազգային ուժերի դեմ, որ գնալով ավելանում են իրենց սատարողները:

Սա էլ պետք է պատասխանի չէ այդ հարցին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինձ համար դա շատ վիրավորական է. Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հաթաթաներն ու բղավոցները․ Մեր հասարակության փրկությունը ձեր վախերի հաղթահարումն է

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com