17/06/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լայենն ու Սթարմերը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում վերջին զարգացումները

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում ընթացող Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հանդիպել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ։

Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։

«Մենք քննարկեցինք Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, անհրաժեշտությունը՝ շարունակելու մեր աջակցությունը Ուկրաինային, նրա զինված ուժերին և ուկրաինական ԶՈՒ-ի ձմռան նախապատրաստվածությանը»,- գրել է ֆոն դեր Լայենը։

Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Եվրոպական միության և Միացյալ Թագավորության երկկողմ հարաբերությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մրցակցությունը Վաշինգտոնից տեղափոխվում է Բրյուսել

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շվեյցարիա – Ֆրանսիա վեճ է բռնկվում G7-ի անվտանգության ծախսերի շուրջ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալացի արքայադուստրը և ԵՄ բյուջեները. 5 եզրակացություն Ջորդան Բարդելայի հարցազրույցից

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com