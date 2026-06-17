Ֆոն դեր Լայենն ու Սթարմերը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում վերջին զարգացումները

Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում ընթացող Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հանդիպել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ։
Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։
«Մենք քննարկեցինք Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, անհրաժեշտությունը՝ շարունակելու մեր աջակցությունը Ուկրաինային, նրա զինված ուժերին և ուկրաինական ԶՈՒ-ի ձմռան նախապատրաստվածությանը»,- գրել է ֆոն դեր Լայենը։
Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Եվրոպական միության և Միացյալ Թագավորության երկկողմ հարաբերությունները։
Բաց մի թողեք
Մրցակցությունը Վաշինգտոնից տեղափոխվում է Բրյուսել
Շվեյցարիա – Ֆրանսիա վեճ է բռնկվում G7-ի անվտանգության ծախսերի շուրջ
Իտալացի արքայադուստրը և ԵՄ բյուջեները. 5 եզրակացություն Ջորդան Բարդելայի հարցազրույցից