18/06/2026

EU – Armenia

Կոչ՝ 3 տեղամասերի ընտրողներին․ պաշտպանել ընտրական իրավունքը

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

«Անկախ դիտորդ» դաշինքը կոչ է անում

-Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 10/51
-Արտաշատ համայնքի Աբովյան գյուղի 12/13
-Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի 35/65
տեղամասերի ընտրողներին առանց վարանելու պաշտպանել իրենց ընտրական իրավունքը։

«Անկախ դիտորդ» դաշինքը, ելնելով ՀՀ Սահմանադրության, Ընտրական օրենսգրքի, Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի, ՄԻԵԴ-ի նախադեպային որոշումների ուսումնասիրությունից, գտնում է, որ 10/51, 12/13 և 35/65 տեղամասերում հունիսի 7-ին Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներին համապատասխան քվեարկություն իրականացրած ընտրողների իրավունքները խախտված են։

Այդ տեղամասերում վերաքվեարկություն չնշանակելով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բացառել է իշխանություն ձևավորելուն մասնակցելու նրանց իրավունքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր խոսքը թող լինի ազատ, բայց հնազանդ Եկեղեցու ավանդությանը, քննադատական, բայց երբեք պառակտիչ. Ռուբեն Սրբազան. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026․ Մեսսին «մնում» է Մեսսի

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը խոստանում է շարունակել պայքարել ԵՄ-ի դեմ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին

18/06/2026 infomitk@gmail.com