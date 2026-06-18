18/06/2026

EU – Armenia

Հայաստանը պիտի քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանցիների վերադարձի համար

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Ադրբեջանում շարունակվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» անվանմամբ նախաձեռնությունների շրջանակում քննարկումների շարքը, որի ընթացքում կրկին ընդգծվել է «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի գաղափարը։

«Հայաստանը պետք է պայմաններ ստեղծի «արևմտյան ադրբեջանցիների» անվտանգ վերադարձի համար»,- հայտարարել է «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի» ղեկավար, պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին:

Նա նաև ընդգծել է, որ Նախիջևանը, ըստ իր խոսքերի, պատմականորեն ականատես է եղել «արևմտյան ադրբեջանցիների» կրած ողբերգություններին, և այդ պատճառով նման միջոցառումների անցկացումը հենց Օրդուբադում ունի առանձնահատուկ նշանակություն։

Ալեքբերլին հավելել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» իրենց «հայրենի հողեր» վերադարձը, ինչպես նա է ձևակերպում, դարձել է տարածաշրջանային նոր իրողությունների պայմաններում անխուսափելի գործընթաց։ Նրա պնդմամբ՝ Հայաստանը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և գործնական քայլեր ձեռնարկի վերադարձի կազմակերպման համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆիդանը հայտնել է Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող կարևոր որոշման մասին

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում կրկին հայկական հողերից «աչք չեն կտրում»

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com