Հայաստանը պիտի քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանցիների վերադարձի համար

Ադրբեջանում շարունակվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» անվանմամբ նախաձեռնությունների շրջանակում քննարկումների շարքը, որի ընթացքում կրկին ընդգծվել է «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի գաղափարը։
«Հայաստանը պետք է պայմաններ ստեղծի «արևմտյան ադրբեջանցիների» անվտանգ վերադարձի համար»,- հայտարարել է «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի» ղեկավար, պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին:
Նա նաև ընդգծել է, որ Նախիջևանը, ըստ իր խոսքերի, պատմականորեն ականատես է եղել «արևմտյան ադրբեջանցիների» կրած ողբերգություններին, և այդ պատճառով նման միջոցառումների անցկացումը հենց Օրդուբադում ունի առանձնահատուկ նշանակություն։
Ալեքբերլին հավելել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» իրենց «հայրենի հողեր» վերադարձը, ինչպես նա է ձևակերպում, դարձել է տարածաշրջանային նոր իրողությունների պայմաններում անխուսափելի գործընթաց։ Նրա պնդմամբ՝ Հայաստանը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և գործնական քայլեր ձեռնարկի վերադարձի կազմակերպման համար։
Բաց մի թողեք
Ֆիդանը հայտնել է Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող կարևոր որոշման մասին
Բաքվում կրկին հայկական հողերից «աչք չեն կտրում»
Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար