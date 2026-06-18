18/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանի հետ Մետրոյում վիճաբանած արցախցու երեխան հաղթել է թուրք մրցակցին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հայտնում է.

«Արցախի հերոս հրամանատար Մերուժան Մոսիյանի դստեր եւ թոռնիկի դեմ։ Այդ օրը երեխան պետք է մասնակցեր շախմատի մրցաշարի, աշխարհի առաջնության ուղեգրի համար։

Նա իհարկե հաղթեց, բանի տեղ չդնելով նիկոլական լաչառությունը։

Ու հիմա ուշադիիիիր:

Արամը քիչ առաջ Բաթումիում անցկացվող աշխարհի առաջնությանը հաղթել է թուրք մրցակցին, ներկայացնելով Հայաստանը։

Հիմա հարց. լաչառ Նիկոլ, թե՞ Հերոսի թոռ, արցախցի, հավասարակշիռ մանուկ Արամ Դանիելյան…»:

Փաշինյանի հետ Մետրոյում վիճաբանած արցախցու երեխան հաղթել է թուրք մրցակցին

Բաց մի թողեք

1 min read

Արմեն Նիկողոսյանը հրաժարական է տալիս. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոչ՝ 3 տեղամասերի ընտրողներին․ պաշտպանել ընտրական իրավունքը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր խոսքը թող լինի ազատ, բայց հնազանդ Եկեղեցու ավանդությանը, քննադատական, բայց երբեք պառակտիչ. Ռուբեն Սրբազան. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամենամասշտաբային հարվածը Մոսկվային՝ պատերազմի սկզբից ի վեր․ պայթյուններ, ավերածություններ, հրդեհներ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ Մետրոյում վիճաբանած արցախցու երեխան հաղթել է թուրք մրցակցին. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը. ՄԻԵԴ

18/06/2026 infomitk@gmail.com