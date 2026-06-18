18/06/2026

EU – Armenia

Ֆիդանը հայտնել է Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող կարևոր որոշման մասին

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Համաձայնություն է ձեռք բերվել Հարավային Կովկասում «3+3» մեխանիզմը գործարկելու վերաբերյալ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։

Ֆիդանի խոսքով՝ «սա շատ կարևոր մեխանիզմ է տարածաշրջանի երկրների, այդ թվում՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համագործակցության խորացման առումով»։

«Որպես տարածաշրջանի երկրներ՝ մենք պետք է ճանաչենք հետևյալը. մրցակցության և գերիշխանության ձգտելու փոխարեն, մենք պետք է առաջնահերթություն տանք համագործակցությանը։

Մերձավոր Արևելքում վերջին իրադարձությունների համատեքստում մենք տեսնում ենք, որ այս մոտեցումը աստիճանաբար թափ է հավաքում։

Նույն տեսլականով մենք կարող ենք ամրապնդել մեր տնտեսությունները և մեծացնել կայունությունը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել գերիշխանության ձգտելը», – ասել է Ֆիդանը։

Նախարարն ընդգծել է, որ «3+3» ձևաչափը կնպաստի Կովկասում համագործակցությանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը պիտի քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանցիների վերադարձի համար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում կրկին հայկական հողերից «աչք չեն կտրում»

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com