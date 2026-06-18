ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, չինական անարդար մրցակցությունը և հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն ԵՄ գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր թեմաներն են։
Եվրոպական Միության 27 առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում՝ երկօրյա գագաթնաժողովի համար, որը կենտրոնացած է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման, չինական տնտեսության ցնցող ալիքների և դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի վրա։ Օրակարգում կլինեն նաև Մերձավոր Արևելքի իրավիճակը, մրցունակությունը, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը և միգրացիան։
Հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովը տեղի է ունենում Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում ուշադրությամբ հետևող G7 հանդիպումից հետո, որը կարողացավ համոզել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ստորագրել համատեղ հայտարարություն՝ խոստանալով ավելացնել Կիևին ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։
Եվրոպացիների համար Թրամփի հավանության ապահովումը խոշոր դիվանագիտական հաղթանակ է տրանսատլանտյան դաշինքում առկա բազմաթիվ պառակտումների դեմ պայքարում։
Սպիտակ տան միակողմանի որոշումը՝ ռուսական նավթի համար անընդմեջ երեք անգամ արտոնություններ տրամադրելու վերաբերյալ, լարվածության լուրջ աղբյուր է եղել։ Սակայն Էվիանում Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև շրջանակային համաձայնագրից հետո Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը «շուտով» թույլ կտա իր վարչակազմին վերականգնել սահմանափակումները։
ԵՄ-ն պատրաստում է պատժամիջոցների նոր փաթեթ՝ օգտվելու Մոսկվայի ռեսուրսներով հագեցած ռազմական մեքենայի աճող լարվածությունից։
«Ժամանակն է շարունակել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, և մենք հենց դրա համար ենք աշխատում», – ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը։
Մեծ յոթնյակից նոր վերադարձած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է հինգշաբթի օրը միանալ 27 առաջնորդներին գագաթնաժողովի առաջին հատվածում, որը կքննարկի խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին լուրջ կերպով բանակցային սեղանի շուրջ բերելու ուղիները։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան «կարճատև շփումներ» է ունեցել Ռուսաստանի հետ «դիվանագիտական մակարդակով՝ հաղորդակցման ուղիները բացելու համար, սակայն էականորեն ոչինչ չի քննարկվել», – գագաթնաժողովից առաջ հաստատել է ԵՄ պաշտոնյան։
Անդամ երկրները շարունակում են կտրուկ բաժանվել ուղիղ բանակցությունների գաղափարի հարցում։
Զելենսկին նաև ակնկալվում է, որ կբարձրացնի ԵՄ-ին անդամակցության հարցը, այն բանից հետո, երբ իր երկիրը և Մոլդովան, որոնք ոչ պաշտոնապես միավորվել են, երկուշաբթի օրը բացեցին բանակցությունների առաջին փուլը: Էվիանում գտնվելու ընթացքում Զելենսկին կրկնապատկեց արագացված անդամակցության իր խնդրանքը։
«Ռուսաստանը կգտնի միջոց՝ խոչընդոտելու Ուկրաինայի ճանապարհը դեպի ԵՄ: Նրանք չեն ուզում տեսնել մեզ հաջողակ», – ասաց նա: «Ահա թե ինչու մեզ անհրաժեշտ է արագացված ուղի»։
Այնուամենայնիվ, արագացված գործընթացի հեռանկարը վատ է ընդունվել ԵՄ առաջնորդների կողմից, ովքեր պնդում են պահպանել բարդ մեթոդաբանության ամբողջականությունն ու հավաստիությունը: Դիվանագետները մտահոգված են, որ հասարակական կարծիքը դեռևս չի համոզվել ընդլայնման հարցում, և շատ ավելի շատ աշխատանք է անհրաժեշտ՝ ընտրողների համաձայնությունն ապահովելու համար նման հետևողական որոշման համար։
«Կա միայն մեկ ուղի, և դա արժանիքի ուղին է, և մենք գիտենք, թե ինչ է արժանիքը», – ասաց ավագ դիվանագետը։ «Եթե դուք դառնում եք ԵՄ անդամ, նստում եք սեղանի շուրջ և որոշում եք ազգային օրենսդրության 30%-ի վերաբերյալ: Այսպիսով, ես ուզում եմ, որ միայն այդ սեղանի շուրջ գտնվող երկրները, որոնք ունեն նույն իրավունքի գերակայության արժեքները, ինչ մյուսները, որոշեն այնպիսի օրենսդրություն, որը վերաբերում է մարդկանց»:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նախատեսում է ներկայացնել այլընտրանքային (և չփորձարկված) սցենար՝ «ասոցացված անդամակցություն», որը, ի թիվս այլ բաների, կներառի դիտորդի կարգավիճակ ԵՄ հանդիպումներին և փոխադարձ օգնություն զինված հարձակման դեպքում:
Մերցի առաջարկը, սակայն, խառը արձագանքներ է ստացել Կիևից և այլ մայրաքաղաքներից, և, հավանաբար, հինգշաբթի օրը աղմուկ չի բարձրացնի:
Չինաստանից մինչև բյուջե
Զելենսկու հետ քննարկումից հետո ԵՄ առաջնորդները զբաղված կլինեն ընթրիքով՝ Չինաստանի վերաբերյալ բուռն սպասված բանավեճով:
Բրյուսելը եզրակացրել է, որ ԵՄ-Չինաստան առևտուրը անկայուն է, և հարաբերություններում ինչ-որ բան պետք է փոխվի՝ լիակատար բախումից խուսափելու համար: Անցյալ տարին առաջին անգամն էր, որ 27 անդամ պետությունները, առանց բացառության, առևտրային դեֆիցիտ գրանցեցին Պեկինի հետ: Արդյունաբերականացման վախերը վերացականից վերածվել են իրականի:
«Մենք այլևս միամիտ չենք։ Չինաստանի հնգամյա ծրագիրը մեր շուկայի վրա հարձակում է», – ասաց երկրորդ բարձրաստիճան դիվանագետը։ «Գործողությունների արժեքը կլինի անգործության արժեքից պակաս։ Սա այն բանն է, որը հիմա չի վիճարկվում, և որը դուք չէիք լսի մի քանի տարի առաջ»։
Չնայած մռայլ ախտորոշումը լայնորեն տարածված է, նշանակված դեղամիջոցը դեռևս ուշադիր քննարկվում է։ Որոշ անդամ պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Բելգիան, Նիդեռլանդները, Շվեդիան, Դանիան և Լիտվան, կողմ են ավելի վճռական դիրքորոշման՝ առևտրային հարաբերություններում խորը անհավասարակշռությունը շտկելու և Պեկինի սուբսիդիաները ճնշելու համար։
Սակայն մյուսները, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իսպանիան և Հունաստանը, տատանվում են Չինաստանի դեմ կրակ բացել՝ վախենալով ավերիչ հակահարվածից և բիզնես հնարավորությունների կորստից։
Տարաձայնությունները, ինչպես սպասվում է, կարտացոլվեն հինգշաբթի օրվա ընթրիքի ժամանակ, որը մշակվել է որպես բաց զրույց՝ առաջնորդներին թույլ տալու արտահայտել իրենց մտքերը։
Ուշադիր կհետևի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ով վաղուց զգուշացրել է «Չինաստանի նոր ցնցման» մասին։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը
Ինչպես Մակրոնը համոզեց Թրամփին G7-ում։ Մինչև հաջորդ վեճը
Մակրոնը և Զելենսկին լսել են, թե ինչպես են պլանավորում, թե ինչպես վարվել Թրամփի հետ