Ավելի մեծ սպառնալիքներ է տեղում  իր «սիրելի» Փաշինյանի հասցեին

«Անկասկած, 2010 թվականի մեր հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ամենակարևոր փոփոխություններից մեկը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության վերականգնումն է եղել,- ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների՝ այդ մասին ասել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
«Մեր հողերը օկուպացվել են 1990-ականների սկզբին, ինչը հանգեցրել է հումանիտար աղետի: 1990-ականների սկզբին մենք ունեինք 1 միլիոն փախստական և ներքին տեղահանված անձ: Այդ ժամանակ մեր բնակչությունը կազմում էր 8 միլիոն, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ութերորդը փախստական էր, անօթևան, գործազուրկ և առանց որևէ ապրուստի միջոցի: Դա իսկական հումանիտար աղետ էր, և մենք մենակ մնացինք դրա առջև: Հայաստանը, որը կատարել է ռազմական հանցագործություններ, Խոջալուի ցեղասպանություն, ոչնչացրել է մեր քաղաքներն ու գյուղերը, ինչպես նաև քաղաքային վայրագություններ է կատարել օկուպացված տարածքներում, չի ենթարկվել պատժամիջոցների»,- զառանցել է հարևան երկրի բռնապետը։
«Եթե Հայաստանը ենթարկվեր պատժամիջոցների միջազգային իրավունքը խախտելու, ինքնիշխան պետության տարածքը օկուպացնելու և ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար, երկու երկրների միջև հակամարտությունը այդքան երկար չէր տևի:
Բանակցային գործընթացի սկզբում մենք լի էինք հույսով, և ես անձամբ՝ որպես այս երկրի նախագահ 2003 թվականից ի վեր, տասնյոթ տարի մասնակցել եմ այս, ինչպես պարզվեց, անօգուտ բանակցություններին՝ փորձելով գտնել խաղաղ լուծում, փորձելով համոզել խոշոր տերություններին, որ մենք ճիշտ ենք, որ մենք ճիշտ ենք, որ մեր տարածքը օկուպացված է։ Ես նրանց ասացի. «Նայեք քարտեզին, մեր տարածքում հայկական զորքերի տեղակայմանը»։ Եվ ի՞նչ լսեցինք մենք… Պատասխան՞։ Կային երկու պատասխան։ Առաջինը՝ «Գնացեք և ինքներդ բանակցեք»։ Երկրորդը՝ «Հակամարտությանը ռազմական լուծում չկա»։
Երրորդ ուղերձը՝ «Մենք չպետք է պատերազմ սկսենք»։ Չորրորդ ուղերձը՝ «Եթե պատերազմ սկսեք, ձեր դեմ պատժամիջոցներ կկիրառվեն»։ Եվ շատ ավելին։ Ես չէի ցանկանա չափազանց շատ ժամանակ խլել ձեր ժամանակից։
Հետևաբար, երբ մենք հասկացանք, որ աշխարհի որոշում կայացնողները որոշել են, որ մեր հողերը պետք է ընդմիշտ անօրինականորեն օկուպացված լինեն, մենք կայացրինք մեր որոշումը և փոխեցինք մեր բոլոր ծրագրերը։ 2020 թվականի ազատագրական պատերազմը տևեց 44 օր և ավարտվեց Հայաստանի կապիտուլյացիայով։ Մենք ազատագրեցինք օկուպացված տարածքների զգալի մասը, բայց ոչ բոլորը։
Այնուհետև, 2023 թվականին, մենք վերջնական գիծ գծեցինք, և այժմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը լիովին վերականգնվել են, և դա ճանաչվում է ամբողջ աշխարհի կողմից։ Դրանից հետո մենք Հայաստանին խաղաղություն առաջարկեցինք։ Մենք՝ հաղթողը, երկիրը և ժողովուրդը, որը տուժել էր օկուպացիայից և ավերածություններից, նրանց խաղաղություն առաջարկեցինք։ Եվ հիմա մենք ունենք այդ խաղաղությունը», – ընդգծել է նա։
Բաց մի թողեք
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Հեգսեթը հայտարարում է Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի վերանայման մասին՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ
Մակրոնը և Մերցը քննադատում են ԵՄ-ի դիրքորոշումը Պուտինի հետ բանակցությունների վերաբերյալ