«Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի փակման օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կազանի դրամատիկական թատրոնի շենքում կազմակերպել է ASEAN-ի պետությունների պատվիրակությունների պաշտոնական ընդունելություն։
Հունիսի 18-ին Ռուսաստան- ASEAN գագաթաժողովը մեկնարկել է։ Բացման խոսքում ՌԴ նախագահը մասնակիցներին հորդորել է «բարձրացնել հուզող ցանկացած հարց»։
Գագաթաժողովի համանախագահ Ֆիլիպինների առաջնորդ Մարկոսը կարևորել է համագործակցությունը, որ «խաղաղության և կայունության երաշխիք է՝ ի հակակշիռ մրցակցության»։ Այնուհետև լրագրողներին նիստերի դահլիճից դուրս են հրավիրել, գագաթաժողովի հետագա քննարկումները կանցնեն դռնփակ։
Ակնհայտ է, որ Կազանի միջոցառումը կազմակերպվել է, որպեսզի տեղեկատվա-քարոզչական ֆոն ձևավորվի, որ ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված՝ Ռուսաստանը «միջազգայնորեն մեկուսացված չէ, եթե Արևմուտքի հետ հարաբերությունները լարված են, ապա դրանք հաջողությամբ զարգանում են Արևելքում»։
Անցյալ տարի նույն նպատակով Կազանում կազմակերպվել է ԲՐԻԿՍ-ի գագաթաժողով, բայց այդ կառույցը ինստիտուցիոնալ միջազգային կազմակերպության վերածելու փորձերը առայժմ հաջողության չեն հասել։
Այս առումով խիստ ուշագրավ է, որ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հրավիրվել է «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովին։ Հնդկաստանը, այսպես կոչված «Գլոբալ հարավի» առաջատար երկիր է կամ, ինչպես ամերիկյան կողմն է բնորոշում՝ «աշխարհի ամենամեծ դեմոկրատիան» և Նյու Դելիի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը էապես ազդում է միջազգային քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը։
Միջազգային մամուլը արձանագրել է, որ «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի շրջանակներում կայացել է ԱՄՆ նախագահի և Հնդկաստանի վարչապետի հանդիպում։
Բանակցությունների ավարտին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է Հնդկաստանին «համապարփակ աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի ամրապնդվի նրա դիմադրողականությունը»։
Հնդկաստանը պարբերաբար զինված բախումներ է ունենում Պակիստանի հետ՝ Քաշմիրում տարածքային խնդիրների պատճառով։ Այդ հակամարտության մեջ Պակսիտանին աջակցում է Չինաստանը։
Թրամփ-Մոդի բանակցությունները կայացել են իրանա-ամերիկյան համաձայնության հրապարակայնացման նախօրեին։ Պետք է ենթադրել, որ ԱՄՆ նախագահը Հնդկաստանի վարչապետին իրազեկել է «գործարքի» մասին։
Հնդկաստանը Հորմուզի նեղուցի արգելափակումից տուժող երկիր է։ Նյու Դելին տևական ժամանակ քննարկում է Պարսից ծոց-Սև ծով հաղորդակցության հարցը։ Իրանա-ամերիկյան «հաշտությունը» կարող է նպաստել այդ նախագծի գործնականացմանը։
Քարոզչականից զատ ի՞նչ արդյունք կունենա ASEAN-Ռուսաստան գագաթաժողովը, բարդ է կանխատեսել։ Փաստ է, որ այդ կազմակերպության անդամ երկրները ունեն 667 միլիոն բնակչություն, բայց տարեկան գեներացնում են ընդամենը 9, 7 տրիլիոն դոլար ՀՆԱ։
Համեմատության համար արժե նշել, որ «Մեծ յոթնյակի» երկների բնակչությունը 780 միլիոն է, իսկ համախառը ՀՆԱ-ն՝ շուրջ 52 տրիլիոն դոլար։ «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի «կուրյոզը» Reuters-ի մեկնաբանը հումորով ձևակերպել է այսպես․ «Մի քանի տարի առաջ կլոր սեղանի ութերորդ տեղը հատկացվում էր Ռուսաստանի նախագահին, այսօր այնտեղ Վլադիմիր Զելենսկին» է։
Բաց մի թողեք
Ինչ են հայտարարագրել Փաշինյանն ու նրա ընտանիքի անդամները
Փաշինյանի թիրախում հայտնված դատավորը բազմաթիվ իշխանահաճո որոշումներ է կայացրել․ Լուսանկար
Հիքմեթ Հաջիեւից 30 տարի առաջ Միսիր Մարդանովն էր Դիլիջան եկել