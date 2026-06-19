19/06/2026

EU – Armenia

«Մի քանի տարի առաջ կլոր սեղանի ութերորդ տեղը հատկացվում էր ՌԴ նախագահին, այսօր այնտեղ Վլադիմիր Զելենսկին է»

infomitk@gmail.com 19/06/2026 1 min read

«Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի փակման օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կազանի դրամատիկական թատրոնի շենքում կազմակերպել է ASEAN-ի պետությունների պատվիրակությունների պաշտոնական ընդունելություն։

Հունիսի 18-ին Ռուսաստան- ASEAN գագաթաժողովը մեկնարկել է։ Բացման խոսքում ՌԴ նախագահը մասնակիցներին հորդորել է «բարձրացնել հուզող ցանկացած հարց»։

Գագաթաժողովի համանախագահ Ֆիլիպինների առաջնորդ Մարկոսը կարևորել է համագործակցությունը, որ «խաղաղության և կայունության երաշխիք է՝ ի հակակշիռ մրցակցության»։ Այնուհետև լրագրողներին նիստերի դահլիճից դուրս են հրավիրել, գագաթաժողովի հետագա քննարկումները կանցնեն դռնփակ։

Ակնհայտ է, որ Կազանի միջոցառումը կազմակերպվել է, որպեսզի տեղեկատվա-քարոզչական ֆոն ձևավորվի, որ ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված՝ Ռուսաստանը «միջազգայնորեն մեկուսացված չէ, եթե Արևմուտքի հետ հարաբերությունները լարված են, ապա դրանք հաջողությամբ զարգանում են Արևելքում»։

Անցյալ տարի նույն նպատակով Կազանում կազմակերպվել է ԲՐԻԿՍ-ի գագաթաժողով, բայց այդ կառույցը ինստիտուցիոնալ միջազգային կազմակերպության վերածելու փորձերը առայժմ հաջողության չեն հասել։

Այս առումով խիստ ուշագրավ է, որ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հրավիրվել է «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովին։ Հնդկաստանը, այսպես կոչված «Գլոբալ հարավի» առաջատար երկիր է կամ, ինչպես ամերիկյան կողմն է բնորոշում՝ «աշխարհի ամենամեծ դեմոկրատիան» և Նյու Դելիի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը էապես ազդում է միջազգային քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը։

Միջազգային մամուլը արձանագրել է, որ «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի շրջանակներում կայացել է ԱՄՆ նախագահի և Հնդկաստանի վարչապետի հանդիպում։

Բանակցությունների ավարտին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է Հնդկաստանին «համապարփակ աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի ամրապնդվի նրա դիմադրողականությունը»։

Հնդկաստանը պարբերաբար զինված բախումներ է ունենում Պակիստանի հետ՝ Քաշմիրում տարածքային խնդիրների պատճառով։ Այդ հակամարտության մեջ Պակսիտանին աջակցում է Չինաստանը։

Թրամփ-Մոդի բանակցությունները կայացել են իրանա-ամերիկյան համաձայնության հրապարակայնացման նախօրեին։ Պետք է ենթադրել, որ ԱՄՆ նախագահը Հնդկաստանի վարչապետին իրազեկել է «գործարքի» մասին։

Հնդկաստանը Հորմուզի նեղուցի արգելափակումից տուժող երկիր է։ Նյու Դելին տևական ժամանակ քննարկում է Պարսից ծոց-Սև ծով հաղորդակցության հարցը։ Իրանա-ամերիկյան «հաշտությունը» կարող է նպաստել այդ նախագծի գործնականացմանը։

Քարոզչականից զատ ի՞նչ արդյունք կունենա ASEAN-Ռուսաստան գագաթաժողովը, բարդ է կանխատեսել։ Փաստ է, որ այդ կազմակերպության անդամ երկրները ունեն 667 միլիոն բնակչություն, բայց տարեկան գեներացնում են ընդամենը 9, 7 տրիլիոն դոլար ՀՆԱ։

Համեմատության համար արժե նշել, որ «Մեծ յոթնյակի» երկների բնակչությունը 780 միլիոն է, իսկ համախառը ՀՆԱ-ն՝ շուրջ 52 տրիլիոն դոլար։ «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի «կուրյոզը» Reuters-ի մեկնաբանը հումորով ձևակերպել է այսպես․ «Մի քանի տարի առաջ կլոր սեղանի ութերորդ տեղը հատկացվում էր Ռուսաստանի նախագահին, այսօր այնտեղ Վլադիմիր Զելենսկին» է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ են հայտարարագրել Փաշինյանն ու նրա ընտանիքի անդամները

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի թիրախում հայտնված դատավորը բազմաթիվ իշխանահաճո որոշումներ է կայացրել․ Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիքմեթ Հաջիեւից 30 տարի առաջ Միսիր Մարդանովն էր Դիլիջան եկել

19/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրիկս գանձ էր, լույս և ուրախություն». Էրիկ Սարգսյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Եղնիկներում. Լուսանկարներ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հեգսեթը հայտարարում է Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի վերանայման մասին՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ

19/06/2026 infomitk@gmail.com